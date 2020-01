Michael Ziesel bleibt Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands

Bei der Jahreshauptversammlung in der Turn- und Festhalle in Mittelbuch hat sich der Blasmusikkreisverband (KV) Biberach am Sonntagmittag neu aufgestellt. Vertreter von 91 der 111 Mitgliedsvereine sind der Einladung gefolgt. Alle zu einer Wiederwahl bereiten Funktionäre wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für den ausscheidenden Vertreter der Spielleute, Georg Keller, wurde Gerd Heilborn neu ins Gremium gewählt. Die Ausrichtung der Hauptversammlung 2022 wurde an den Musikverein (MV) Kirchberg vergeben. Die Fanfarenzüge Sulmingen und Unlingen wurden in den Verband aufgenommen. Nach gut drei Stunden hat der stellvertretende Vorsitzende Markus Bitterwolf die informativ und harmonisch verlaufende Versammlung geschlossen.

Mit dem Biberacher Kreismarsch eröffnete der MV Mittelbuch unter Leitung von Christoph Mohr die Versammlung. Der Stellenwert der Blasmusik im Landkreis wurde bei der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Michael Ziesel deutlich. Unter den Gästen waren die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) sowie der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU), Erster Landesbeamter Walter Holderried, Walter Schiele vom Landesverband, Bürgermeister Andreas Denzel sowie weitere Ehrengäste. In seinem Bericht blickte der Vorsitzende des Kreisverbands, Michael Ziesel, auf das vergangene Jahr zurück. „20 836 Mitglieder davon 9629 Aktive sind derzeit im Kreisverband organisiert“, berichtete Ziesel. „Das bedeute, dass die Blasmusik im Landkreis Biberach verwurzelt und zu Hause ist.“ Ein Schwerpunkt neben der Jugendarbeit sei 2019 die Seniorenarbeit gewesen. 56 Vereine haben bereits Seniorenbeauftragte benannt. Ziesel appellierte an die Vereine, zu schauen, dass auch ihre ehemaligen Musiker eine Heimat haben. Er berichtete ebenfalls, dass im Zuge der „MeToo“-Debatte die Nadeln bei Ehrungsterminen nicht mehr angesteckt, sondern überreicht werden. Weiter berichtete er vom Einbruch in die Geschäftsstelle in Biberach Anfang Dezember, wo die Geldkassette gestohlen und großer Schaden angerichtet wurde. Es seien wieder viele Seminare geplant, um den Funktionären in den Vereinen das nötige Rüstzeug zu geben. Nach dem Dank an den Landkreis, die Sponsoren und seine Vorstandskollegen, dankte er der Geschäftsstellenleiterin Birgit Schmidberger mit einem Blumenstrauß. „Birgit macht viel mehr als eine normale Arbeitskraft für die Musik und das aus dem Herzen heraus.“

Kreisverbandsdirigent Bernd Biffar gab einen Rückblick auf die Wertungsspiele beim Musikfest in Unlingen, zu denen sich zwölf Orchester gut vorbereitet dem Wertungsgericht gestellt hatten. Weiter berichtete er von einem ausgeweiteten Angebot in der Dirigentenausbildung. Er berichtete vom Dirigententag, dem Schnupperkurs Dirigieren und dem Grundkurs Dirigieren. Als Neuerung nannte er die Begrenzung der Stundenchorlänge auf etwa sechs Minuten und die Straffung der Ausführungsrichtlinien in der Marschmusik. Neu sei ebenfalls das Orchestercoaching durch einen Juror. Dieser kann von den Vereinen vor dem Besuch eines Wertungsspiels angefordert werden. Erfreut zeigte sich Biffar, dass voraussichtlich über 40 Kapellen bei den diesjährigen Wertungsspielen in Mietingen und Hochdorf teilnehmen. Georg Keller gab einen Rückblick zu seinen elf betreuten Spielleutevereinen. Zweimal sei der Kreisfanfarenzug als echter Hingucker aufgetreten. Beim Kreismusikfest in Unlingen und bei den Heimattagen in Winnenden. Weiter habe er mit den Fanfarenzügen Sulmingen und Unlingen zwei Vereine gewinnen können, die sich dem Kreisverband anschließen wollen. Die Aufnahme in den Verband wurde im weiteren Verlauf der Versammlung von den Delegierten bestätigt.

Florian Kramer legte einen umfangreichen Kassen- und Finanzbericht vor. Im Gesamten stand dabei ein Minus von 20 031,58 Euro zu Buche. Der größte Fehlbetrag entstand durch die 33 Euro je Teilnehmer höheren Unterbringungskosten bei den D-Kursen.

Kreisjugendleiter Bruno Schiele gab Einblicke in die Arbeit der Bläserjugend und berichtete von der Vormittagsversammlung.

Der stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Jugendförderung, Steffen Mayer, verkündete ein aktuelles Stiftungsvermögen von 220 165,96 Euro. „An den KV sind nur 548,25 Euro zur Förderung der Jugend ausgeschüttet worden“, bedauerte Mayer. Mayer legte die Gründe dar und versprach für das nächste Jahr ein besseres Ergebnis. Seit der Gründung 1999 belaufe sich der Ausschüttungsbetrag auf rund 60 000 Euro. Otto Zoller führte nach seinem Bericht über die Kassenprüfung die Entlastung der Vorstandschaft durch.

Nach der von Karl Lamp durchgeführten Totenehrung sagte der 1. Landesbeamte Walter Holderried in seinem Grußwort: „Die Blasmusik verbindet die Menschen in unnachahmlicher Weise. Sie ist ein Beitrag für eine aktive Gesellschaft, ein aktiver Beitrag zur Jugendarbeit und zur Gemeinschaft mit jedermann. Ich bitte nicht nachzulassen im aktiven Tun.“ Josef Rief sagte: „Die Musikvereine sorgen dafür, dass Freizeit sinnvoll zum Wohle aller Menschen gestaltet wird. Ich kann in Berlin mit Stolz sagen: Bei uns spielt die Musik.“ „Ich kann mir den Landkreis ohne ihre Musik überhaupt nicht vorstellen“, sagte Martin Gerster. Was uns hier besonders auszeichnet ist die große Leidenschaft mit der die Musiker dabei sind. Sich in der Musik zu engagieren und dabei zu sein, ist eine gute Garantie, nicht abzudriften.“ Thomas Dörflinger sagte: „Die Musikvereine schaffen mit ihrer Musik etwas ganz Besonderes. Sie verbinden, bringen Menschen zusammen und geben Heimat.“ Bürgermeister Andreas Denzel stellte seine Gemeinde vor. „Die 14 Vereine sind die tragende Säule in der Dorfgemeinschaft“, sagte Denzel. „Der Musikverein Mittelbuch ist ein Paradebeispiel dafür, dass Musik ein Verständigungsmittel auch über Ländergrenzen hinweg ist“. Vorsitzender Wolfgang Spengler gab einen Überblick über den MV Mittelbuch. Präsidiumsmitglied Walter Schiele berichtete vom Neubau des Musikzentrums in Plochingen und machte Werbung für die Musikmesse Brawo in Stuttgart. Alexander Schumacher und Markus Bitterwolf stellten am Schluss die in Bälde stattfindenden Kreismusikfeste in Mietingen und Hochdorf vor.