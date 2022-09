Michael Schilling ist kommissarischer Vorstand für zwei Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich die Mitglieder des Kirchenchor Ochsenhausen/Erlenmoos zur Jahresversammlung im Gemeindehaus. Zugleich wurde das 40-jährige Chorjubiläum der Neugründung im Jahr 1982 mitgefeiert. Pünktlich um 18 Uhr begrüßte Vorstand Michael Schilling die Anwesenden. Besonders erfreulich fand er, dass einige Projektsänger/innen der Einladung gefolgt seien und eröffnete mit einem Sektempfang das Fest. Bei anschließendem leckerem Essen und Getränken war die Atmosphäre locker in unterhaltsam. Herr Schilling begrüßte den Präses, Pfarrer Schänzle, der noch dazugekommen war. Ebenso den Chorleiter, Thomas Fischer, sowie nochmals alle Sängerinnen und Sänger. Er erinnerte den Chor an die erstmals 1884 urkundlich erwähnte Chorgründung und beglückwünschte alle zum 40-jährigen Bestehen seit Wiederbeginn 1982. Anschließend gab er die Tagespunkte bekannt. Schriftführerin R. Mainka verlas den Jahresbericht, der coronabedingt diesmal sehr kurz ausfiel. Die Auftritte waren nur in kleiner Besetzung möglich, wie z.B. als Schola. Die Kassiererin W. Zwerger berichtete über den Kassenstand. Von den Prüferinnen, H. Eger und U. Langer, wurde ihr eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt.

Danach bedankte sich Pfarrer Schänzle beim Chor für die Treue am kirchlichen Gesang. Man spüre die Freude und somit halte er ihn als wichtigen Teil des Chorgeschehens. Auch Chorleiter, Thomas Fischer, ergriff das Wort und lobte den fleißigen Probenbesuch trotz Corona und strenger Auflagen. Dank Klimaanlage und vorgegebenem Abstand konnten diese stattfinden. Ebenso die Auftritte in der Basilika. Besonders dankbar sei er, dass sich niemand infiziert habe. Bei den Ehrungen der Jubilare für langjährige Mitgliedschaft erhielten für 20 Jahre Helga Wespel, für 30 Jahre Thomas Fischer und Hansjörg Reiff, für 35 Jahre Franz Kösler eine Urkunde und einen Geschenkgutschein. Herr Wachter wurde für seine Tätigkeit als Fotograf ebenfalls geehrt. Somit standen noch Wahlen an. Herr Schilling hatte darauf hingewiesen, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe. Niemand war bereit sich zu melden. Auf Nachfrage an A. Fink erklärte er, momentan nicht. Doch vielleicht wäre in zwei Jahren die Situation gut. Der Vorschlag, H. Schilling sollte nun kommissarisch weiter dafür bereitstehen, waren alle dafür. Auch H. Schilling war bereit , unter diesem Umständen anzunehmen.