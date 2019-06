Mesner des Dekanats Biberach treffen sich

Etwa 400 Frauen und Männer kümmern sich als Mesner um die Kirchen und Kapellen im Dekanat Biberach. Rund 60 davon kamen zu einem Gottesdienst und zur anschließenden Generalversammlung in Ochsenhausen zusammen.

Dekan Sigmund Schänzle begrüßte die Mesner in der Klosterkirche Ochsenhausen und erläuterte den neu gestalteten und eingeweihten Altarraum. Dabei dankte er herzlich für den treuen Dienst der Mesner. Dekanatspräses und stellvertretender Dekan Stefan Ziellenbach zelebrierte den anschließenden Gottesdienst, der musikalisch von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer an der Orgel gestaltet wurde. Im Gottesdienst wurde der verstorbenen Mesner gedacht.

Im Anschluss begrüßte Stefan Ziellenbach die Mesner und die Regionalpräsides Jürgen Sauter, Günther Gerlach und Paul Ziesel zur Generalversammlung im katholischen Gemeindehaus und betonte dabei den wichtigen Dienst der Mesner. „Für Viele ist der Mesnerdienst eine Herzensangelegenheit, nicht nur ein Job. Er ist eine Aufgabe, zu der man berufen ist, um für die Würde des Gottesdienstes zu sorgen“, betonte Ziellenbach und ergänzte: „Es braucht ein Fingerspitzengefühl für die Menschen und die Heiligkeit des Raums. Mesnerinnen und Mesner haben wesentlichen Anteil, dass Menschen sich in ihrer Kirche wohlfühlen.“

„Gegenseitig Hilfe anbieten“

Herbert Wohnhas, Dekanatsleiter für die Mesner, informierte in seinem Bericht, dass Ordinariatsrat Gerhard Schneider nun für die Mesner im bischöflichen Ordinariat zuständig sei. Er folgte damit auf Weihbischof Kreidler, der in Ruhestand ging. Schneider wird im Sommer ebenfalls zum Weihbischof geweiht. Zudem seien aktuell einige Mesnerstellen nicht besetzt. Wohnhas appellierte, dass sich die Mesner gegenseitig Hilfe anbieten sollten. In diesem Jahr sind noch eine Fortbildung zum Thema „Glocken“ und eine Fahrt in die Glockengießerei Bachert nach Mosbach geplant. Die Stellvertreter aus den Regionen Ochsenhausen-Iller, Biberach-Bad Schussenried, Laupheim und Riedlingen-Bussen berichteten von den vielfältigen Aktivitäten im Jahr: Regelmäßige Stammtische, Maiandachten, Wallfahrten, Ausflüge, Gottesdienste und Grillfeste prägen die Mesnergemeinschaft im Dekanat.

Regionalpräses Jürgen Sauter erheiterte zum Abschluss die Versammlung mit einer kleinen Scherzfrage: „Wie heißt der Heilige der Mesner? Der Heilige Bimbam.“