Mesale Tolu hält Plädoyer für die Freiheit

Die Journalistin Mesale Tolu hat das Gymnasium Ochsenhausen besucht und über die Wertschätzung der demokratischen Rechte gesprochen. Das berichtet das Gymnasium. Warum die Türkei sich von der Demokratie entfernt hat, wieso die Pressefreiheit für demokratische Systeme wichtig ist und wie die derzeitige Situation ist, erklärte Tolu im Gespräch mit Schülern der elften Klasse.

Was Tolu berichtet, klingt wie eine Szene aus einem Thrilller: Es ist fünf Uhr morgens als Männer an die Wohnungstür hämmern. Mesale Tolu öffnet und wird zu Boden geworfen. Nach stundenlanger Durchsuchung der Wohnung folgen acht Monate Haft in einem Frauengefängnis in Istanbul. Sie lebt dort zusammen mit anderen Frauen, die ebenfalls aus politischen Gründen in Haft sitzen. Ihren zweijährigen Sohn, den sie anfangs bei Nachbarn zurücklässt, nimmt sie für einige Monate zu sich ins Gefängnis. So schildert es Tolu in ihrem Buch „Mein Sohn bleibt bei mir“. Während sie bei ihrem Vortrag am Gymnasium die Passagen vorliest, wirkt ihre Stimme jedoch erstaunlich ruhig und beherrscht, heißt es im Bericht der Schule.

Die mittlerweile durch ihre Auftritte in Talkshows auch einem breiteren Publikum bekannte Journalistin klärt ihr Publikum unaufgeregt und informativ über die Erlebnisse in der Türkei und die Hintergründe der Vorgänge auf.

Tolu, die in Ulm zur Schule ging und kurdische Wurzeln hat, arbeitete als Journalistin in der Türkei. Während ihr Mann wegen seiner aktiven Mitgliedschaft in der Oppositionspartei HDP den Herrschenden ein Dorn im Auge war, wird sie aus vergleichsweise unbedeutenden Gründen verhaftet: Sie arbeitete bei einer Nachrichtenagentur, die der Regierungspartei AKP verdächtig ist. Die Journalistin und Autorin beschreibt schonungslos die Situation in der Türkei: „Die AKP versprach ursprünglich eine Versöhnung mit ethnischen und religiösen Minderheiten. Doch davon ist jetzt keine Rede mehr.“ Die „anfänglich guten Vorsätze“ der AKP-Regierung hätten sich später mit den Interessen Erdogans nicht mehr gedeckt, weshalb der Staat eine andere Richtung eingeschlagen habe. So habe Erdogan beispielsweise den Putschversuch im Juli 2016 als „Geschenk Gottes bezeichnet“, was für Tolu ein Indiz dafür ist, dass er diesen für seine Vorhaben nutzen werde. Seine Reaktion waren Gesetze und Maßnahmen zur Säuberung der Medien und des Staatsapparats.

Besonders beeindruckend für die jungen Zuhörer am Gymnasium seien die ganz persönlichen Töne gewesen, die die Autorin anschlagen hat, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Die Journalistin berichtet von dem Mut, den ihr Mithäftlinge und Menschen aus Deutschland gaben. Und von ihrem Sohn Serkan, der seine Mama fragte, was das für Menschen seien, die all die Türen der Zellen und des Gefängnisses schließen – einem Gefängnis, in dem nichts an die freie Welt draußen erinnern darf, nicht einmal grünes Gras zwischen Pflastersteinen. „Man will ausgrenzen, isolieren und verzweifeln lassen“, sagt Tolu.

Tolu schafft es dank der großen Solidarität zurück nach Deutschland: Obwohl sie aus Mangel an Beweisen aus der Haft entlassen wurde, läuft ihr Prozess doch weiter. Auf die Frage eines interessierten Schülers, wie sie ihre Zukunft sehe, meint die junge Frau, die ein Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“ absolviert, frei heraus: „Egal wie der Prozess ausgeht, ich bin überall auf der Welt sicher, nur nicht in der Türkei.“

Buch in der Schulbibliothek

Am Ende der Veranstaltung bedankt sich Schulleiterin Elke Ray für die eindrücklichen Schilderungen. „Sie haben uns gezeigt, dass wir unsere Freiheit und unsere Demokratie wieder mehr schätzen sollten“, betont Ray. Die Schule berichtet, dass Mesale Tolu ihr Anliegen auf den Punkt brachte, als sie in ein Exemplar ihres Buchs, das künftig in der Bibliothek des Gymnasiums stehen wird, diese kurze Botschaft schrieb: „Für die Freiheit“.