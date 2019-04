Meisterpianist bringt Konzertsaal zum Klingen

Der Pianist und Musikprofessor Konrad Elser hat im Bibliothekssaal in Ochsenhausen Wiener Klassik, Romantik und Moderne gespielt. Im Mittelpunkt des Klavierabends stand Robert Schumanns Klavierzyklus Kreisleriana op. 16,

Die Klaviersonate op 53 „Waldstein“ ist ein dreisätziges Werk von Ludwig van Beethoven, der sie im Dezember 1803 während der Arbeit an der „Eroica“ und unmittelbar vor Beginn der Komposition des „Fidelio“ skizzierte. Die Sonate imaginiert ein Klavierkonzert ohne Orchester. Den ersten Satz „Allegro con brio“ mit heftiger figurativer Klangmalerei spielt der Pianist in strengem Metrum, lässt die Motive ineinander- und auseinanderjagen.

Der zweite Satz „Adagio molto“ ist sehr kurz, kommt mit feinem lyrischen Melos verträumt daher, geht attacca in das sehr lange „Rondo, Allegretto moderato“ über. Die Eröffnungsakkorde des dritten Satzes vermitteln mit einem süßen Pianissimo einen klangintensiven Eindruck von Tagesanbruch. So wurde diese Sonate auch als „L’Aurora“ (Die Morgenröte) bezeichnet. Das Pianissimo wird bald zum Fortissimo. Perlende Achtel und Glissandi führen zum temperamentvollen Schluss.

Die Ballade für Klavier op. 23 von Frédéric Chopin war 1835 das erste Instrumentalwerk in der Musikgeschichte mit diesem Titel. Eine kurze langsame Einleitung führt zu einer verhaltenen Erzählung, zu auflebenden Gefühlen. Ein kantables erstes Thema wird in tänzerisch anmutendem Sechsachteltakt „affetuoso“ vorgestellt. Ein zweites lyrisches Thema übernimmt bewegt, führt eine dynamische Steigerung herbei, die gleichsam ersterbend ausläuft. „Sotto voce“ erscheint eine Kantilene, die mit aufblühenden großen Tonfolgen klangprächtige Steigerungen erfährt. Presto con fuoco geht es zur strettaartig drängenden Coda.

Friedhelm Döhl schrieb 1996 die „Drei Balladen für Klavier“ nach Paul Celan, und der übernahm Themen und Gedanken auch von Francois Villon. Döhl schrieb: „Ich orientierte mich an zwei der eindrücklichsten Celanschen Texte, die Biographisches, Politisches und Poetisches vielbezüglich verzahnen.“ Es ging um „eine Gauner- und Ganovenweise“. Celan erinnert an Villons Hohn auf „Paris emprès Pontoise“. Villon und Celan, beide Außenseiter und Verfolgte, überleben im Wort. Trommelhaft schnelle Bewegungen in sehr tiefer Lage eröffnen. Marschier-Rhythmus, hämmernd martialisch, dazwischen Schreie im Diskant, harte Tanz-Elemente. Schilderungen des brutalen Elends und Gegeneinanders auf allen 88 Tasten.

Die Kreisleriana op. 16 ist ein 1838 komponierter Klavierzyklus von Robert Schumann, ein Schlüsselwerk der romantischen Klavierliteratur. Den Namen des Zyklus’ wählte Schumann in Anlehnung an die von E.T.A. Hoffmann kreierte Figur des Kapellmeisters Kreisler. Schumann sah hierin den Inbegriff romantischen Künstlertums, hielt selbst diesen Zyklus für die beste seiner Klavierkompositionen. In Kreislers Geschichte findet man Schumanns Selbstporträt wieder, das er in acht Fantasiestücken verarbeitete. Schumann: „Sie werden Ihnen ein Bild meines Charakters, meines Strebens geben.“

Gewidmet ist das Werk Frédéderic Chopin. Es besteht aus acht Einzelstücken. In allen acht Abschnitten lassen die Schumann-eigenen romantischen Stimmungen Gedanken und Gefühle losschweben, Phantasien und Träume entstehen. Rasende Triolenbewegungen der rechten Hand jagen los. Dann ein träumerisches Bild, Wiegenliedempfindungen entstehen. Auch die andere Sätze der „Kreisleriana“ zeigen unverkennbare Analogien zu Klavierwerken Bachs, zur „Kunst der Fuge“, zum „ Wohltemperierten Klavier.“ Schier behäbige Adagios wechseln mit mitunter fiebrigen Aufgeregtheiten, mit virtuosen Anforderungen der linken Hand.

Konrad Elser taucht in die komplizierten harmonischen Zusammenhänge der Werke ein, geht mit technischer Vehemenz und gestalterischer Penibilität zu Werke. Eine großartige interpretatorische, technisch-virtuose und gesamtkünstlerische Leistung.