Meisterkurs gibt Abschlusskonzert

Die Teilnehmer des Meisterkurses Trompete und Posaune an der Landesakademie Ochsenhausen geben am Mittwoch, 11. September, ihr Abschlusskonzert. Beginn ist um 14.30 Uhr im Bibliothekssaal in Ochsenhausen. Den Kurs geleitet haben die Professoren Ehrhard Wetz und Wolfgang Bauer. Bei den beiden Dozenten handelt es sich um erfahrene Pädagogen, die an den Musikhochschulen Mannheim und Stuttgart lehren. Die Studierenden des Meisterkurses sind oft schon bereits erfahrene Musikstudenten, die aus ganz Europa an die Landesmusikakademie kommen. Das Programm spannt einen großen Bogen von der Klassik bis zur Gegenwart. Der Eintritt ist frei.