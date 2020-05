„Meine Stärken sind die Schnelligkeit und das Ballgefühl“

Der 17-jährige Samuel Kulczycki ist wie berichtet der dritte und letzte Neuzugang des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen für die Saison 2020/21. Im Interview spricht er über seine Ziele im Tischtennis und mit den TTF sowie den Unterschied zwischen erster und zweiter Bundesliga. Einer seiner größten Träume ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen.

Hätten Sie damit gerechnet, nach relativ kurzer Zeit im Liebherr Masters College bereits die Chance zu erhalten, für die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Bundesliga zu spielen?

Ganz am Anfang, als ich in Ochsenhausen zu trainieren begann, hatte ich nicht damit gerechnet, aber ich bekam mit der Zeit immer mehr Hoffnung, irgendwann das Ochsenhauser Trikot überstreifen zu können. Ich freue mich sehr, dass sich diese Hoffnung nach relativ kurzer Zeit erfüllt hat.

Sie haben eine Saison in Deutschlands zweiter Liga hinter sich. Wie waren Ihre Eindrücke? Wie groß ist der Unterschied zur TTBL Ihrer Meinung nach?

Richtig, letzte Saison habe ich bei Bad Homburg in der zweiten Liga gespielt und wir haben sogar den Aufstieg in die TTBL geschafft. Die Saison davor habe ich in der polnischen Superliga gespielt. In der polnischen Superliga hat es sich ganz anders gespielt, es herrschte eine komplett andere Atmosphäre. Ich bin nicht zufrieden mit der Bilanz, die ich in der zweiten Liga gespielt habe, ich denke, da wäre mehr drin gewesen, speziell zu Beginn der Saison. Die Rückrunde dagegen lief deutlich besser. In der ersten Bundesliga gehört jeder Spieler zur Weltspitze oder erweiterten Weltspitze – meiner Meinung nach ist das der wesentliche Unterschied zur zweiten Bundesliga.

Gehen Sie davon aus, dass Sie sich durch das intensive Training in Ochsenhausen rasch weiter verbessern können?

Ja, ich bin überzeugt davon, dass das gute, zielgerichtete Training in Ochsenhausen mir helfen wird, den nächsten Schritt zu machen sowie mich allgemein weiterzuentwickeln.

Was sind gegenwärtig Ihre Hauptstärken, wo liegen noch Schwächen?

Ich denke, dass meine Stärken die Schnelligkeit und das Ballgefühl sind. Weiter verbessern muss ich mein Aufschlag/Rückschlag-Spiel sowie meine Physis.

Wie gehen Sie in schwierige Wettkämpfe hinein, eher lässig und entspannt oder aufgeregt?

In wichtige Turniere versuche ich innerlich ruhig und relaxed hineinzugehen, nach außen jedoch mit Kampfgeist, dem Gegner signalisierend, dass es keinen Punkt umsonst geben wird.

Was wollen Sie mit den TTF Liebherr Ochsenhausen in der kommenden Saison erreichen?

Für Ochsenhausen spielend möchte ich das Maximum aus mir herausholen, immer 100 Prozent geben und um jeden Ball kämpfen.

Welche Ziele streben Sie generell im Tischtennissport an?

Mein Ziel ist es, in die Weltspitze vorzustoßen. Einer meiner größten Träume ist, wie bei vielen anderen Sportlern, eine Medaille bei den Olympischen Spielen.“