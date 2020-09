Meilenstein erreicht: Öchsle Lok V 51 903 kehrt auf Heimat-Gleise zurück

Von Deutsche Presse-Agentur

Wann Bernadette und Max Kotz mit 216 Rindern den Heimweg von ihrer Alpe antreten, war selbst in ihrer Heimat Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu heuer ein wohlgehütetes Geheimnis.

Rund 15 Helfer wussten Bescheid, die Besitzer der Tiere sowieso. Am Samstag war es dann soweit. Pünktlich mit den ersten größeren Schneefällen in den Alpen endete für die Kühe die Sommersaison. Die Viehscheide in diesen Wochen im Allgäu sind kein touristisches Ereignis wie sonst, sondern eher eine Geheimsache.