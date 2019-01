Mehrkosten fressen unverhofften Zuschuss auf

Der Ausbau des städtischen Kindergartens in Mittelbuch wird deutlich teurer als angenommen. „Die Kosten steigen um 20 Prozent“, kündigte Stadtbaumeister Rolf Wiedmann in der Sitzung des Gemeinderats in dieser Woche an. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das schmälerte etwas die Freude über einen Zuschuss, den die Stadt Ochsenhausen unverhofft erhalten hatte.

Weil der Mittelbucher Kindergarten aus allen Nähten platzt, hat der Gemeinderat beschlossen, die Einrichtung zu vergrößern und im Bestand umzubauen. So ist geplant, im Erdgeschoss Räume für zwei Gruppen, Büro, Schlafmöglichkeiten und Sanitäranlagen zu schaffen.

Ein neuer Treppenaufgang soll in den ersten Stock führen, in dem ein Essbereich mit Küche und weiteren Toiletten eingerichtet wird. Unter dem Dach findet ein Sozialraum für Mitarbeiter und ein Materiallager Platz. Seit Herbst vergangenen Jahres wurde das Dach und teilweise der Nordgiebel erneuert sowie das Obergeschoss entkernt.

Innenausbau ist gestartet

In diesem Jahr geht es mit dem Innenausbau weiter, der auch schon begonnen hat, wie Rolf Wiedmann auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat zugestimmt, die Gewerke Trockenbau, Putzarbeiten und Schlosserarbeiten jeweils an die Firma mit dem günstigsten Angebot zu vergeben. Rund 147 000 Euro kosten die Gewerke insgesamt. Die Vergabe der Gewerke Innentüren, Maler und Bodenbeläge soll dann in einer Sitzung des Technischen Ausschusses am 26. Februar über die Bühne gehen. Bis zu den Sommerferien soll die Baustelle abgeschlossen sein.

Abgerechnet wird zwar erst am Ende, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich das Projekt verteuert. Etwa 635 000 Euro waren für Umbau und Ausbau ursprünglich einkalkuliert. „Wir haben jetzt vier Fünftel der Gewerke ausgeschrieben und liegen jetzt 75 000 Euro über der Kostenschätzung“, so Wiedmann.

Preise haben angezogen

Einerseits liege diese Entwicklung an Preissteigerungen zwischen zehn und 15 Prozent, andererseits an Mehraufwendungen. So musste zum Beispiel ein Giebel herausgeschlagen werden, der nicht mehr zu halten war.Im Dachstuhl waren manche Holzbalken komplett marode, weshalb sie ausgetauscht wurden. „Das sind Dinge, die in einem alten Gebäude kommen können“, sagte Wiedmann der SZ. Im Vorfeld sei nicht zu erkennen gewesen, dass diese Eingriffe notwendig sind: „Das Ausmaß hat sich erst gezeigt, nachdem wir das Dach geöffnet hatten.“

Einen großen Teil der Mehrkosten kann die Stadt durch eine zusätzliche Förderung decken. Bekannt war bislang, dass es aus dem Ausgleichsstock 100 000 Euro an Zuschussmitteln gibt. Jetzt kommen weitere 60 000 Euro aus einem Bundesprogramm hinzu, wie Bürgermeister Andreas Denzel in der Sitzung öffentlich machte. Damit habe die Verwaltung nicht gerechnet. Trotz der aufgetretenen Probleme bei der Erweiterung des Kindergartens Mittelbuch geht Wiedmann davon aus, dass der Zeitplan zu schaffen ist.