Mehrere Veranstaltungen abgesagt

Aufgrund des Coronavirus müssen zahlreiche Veranstaltungen ausfallen. Davon betroffen sind nun auch der Baby- und Kinderartikelbasar am Samstag, 21. März, in der Kapf -Turnhalle in Ochsenhausen. Der nächste reguläre Basar findet voraussichtlicher wieder am Samstag, 26.September, statt.

Ebenfalls abgesagt wurde das Werkstattkonzert des Jungen Bachensembles Stuttgart am Donnerstag, 12. März, ich Ochsenhausen. „Nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt Biberach, dem örtlichen Krisenstab der Stadt Ochsenhausen und unter Abwägung der vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Risikofaktoren haben wir uns entschlossen, das Werkstattkonzert im Bräuhaussaal der Landesakademie abzusagen“, teilen die Veranstalter schriftlich mit.

Eine Absage gibt es auch für den Vortrag des „Spurchwechsels“ Ochsenhausen, der für Freitag, 13. März, geplant war. „Um den Zuhörern und der Referentin Barbara Leuchten eine größtmögliche Sicherheit vor Ansteckung zu bieten, wird der Vortrag abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben“, heißt es in einer Mitteilung.