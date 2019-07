Mehr als 300 Gläubige beim Sommerabendgottesdienst

Der Sommerabendgottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit St. Benedikt ist gut besucht gewesen. Weit mehr als 300 Menschen hatten sich auf den Weg zum Skaterplatz beim Ziegelweiher gemacht, um dort unter dem Thema „Du bist gefragt: BeWEGe Dich“ zusammen zu feiern.

Der Gottesdienst war vom Pastoralausschuss der Seelsorgeeinheit geplant und von einer Firm-Projektgruppe mitvorbereitet worden. Musikalisch gestaltete ihn ein Projektchor aus Erwachsenen und Firmlingen unter Leitung von Dekanats-Kirchenmusiker Thomas Fischer. Die Anregung zum diesjährigen Ort und Thema des Gottesdienstes geht auf das Plakat zur Firmvorbereitung zurück: Ein Skater, der seine Bahn zieht, der leuchtenden Sonne entgegen. Einer, der seinen eigenen Weg geht und findet. Einer, der in Bewegung ist.

Der Gottesdienst begann mit Skater-Musik. Die Firmlinge hatte sie ausgesucht, dazu fuhren Jugendliche nicht nur mit Skateboards, sondern mit anderen Fahrzeugen wie Rollern, Wave- und Wakeboards. Auch eine E-Bike-Fahrerin hatte sich darunter gemischt. Gemeindereferent Robert Gerner hielt immer wieder einen an und führte ein kurzes Interview: Was für ein Fahrzeug das sei, worin der besondere Reiz läge damit zu fahren, was der Sport ihnen denn brächte?

Dann löste der Projektchor den Skater-Sound durch Livemusik ab und Pfarrer John Mundolikal konnte den Gottesdienst liturgisch eröffnen. Bezugnehmend auf die vorangegangenen Antworten der „Skater“ stimmte Pastoralreferent Karlheinz Bisch auf den Gottesdienst ein: Ein Gottesdienst sei ja auch etwas, was einen fit und beweglich halten will – und zwar: im Glauben. Und Spaß machen solle er natürlich auch.

Als Evangelium war die Aussendung der Jünger durch Jesus ausgewählt worden: Jeweils zu zweit, sollten sie – ohne Jesus – gehen und allein die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, sowie seelisch und körperlich Kranke heilen. Nur, dazu mitnehmen sollten sie nichts, außer einem Wanderstab und Sandalen. Diesen erst einmal weniger einleuchtenden biblischen Gedanken machten Robert Gerner und Karlheinz Bisch mit einem humorvoll inszenierten Predigtspiel verständlich: Während der eine unbeschwert auf einem Skateboard daherkam, schleppte der andere, neben einem Rucksack noch eine riesige schwarze Tasche und einen Reisekoffer, verschiedene Kopfbedeckungen und einen Sixpack fürs Feierabendbier mit auf den Platz.

Mit Gedanken (‚Jetzt lass doch das Bier da, uns wird unterwegs garantiert jemand einladen“) wurde deutlich, was diese von Jesus geforderte Wehr- und Bedürfnislosigkeit solle: So solle das, was Jesus in der Bergpredigt gesagte hatte, sichtbar gemacht werden. Letztlich gehe es darum, sichtbar zu machen, dass man auf die Mitmenschen und auf Gott einlässt und ihnen vertraut. Allerdings müsse dafür auch da jeder seinen eigenen Lebensstil, seinen eigenen Weg finden: Deshalb fuhr am Ende des Predigtspiels der eine auf dem Skateboard, der andere auf einem Klapprad vom Platz. Allerdings hatte der sich, mit der Bemerkung „Sicher ist sicher“ zur allgemeinen Erheiterung doch noch das Feierabendbier auf den Gepäckträger geklemmt.

Nach den von den Firmlingen formulierten und vorgetragenen Fürbitten und einem Lied zum Glaubensbekenntnis folgte dem Wortgottesdienst die Eucharistiefeier. Nach einer Besinnung und dem Segen dankten Gerner und Bisch allen, die zum Gelingen beigetragen haben.