Mehr als 100 Teilnehmer schwingen sich aufs Rad

Interessiert hat die Storchenfamilie vom Rathausdach hinunter auf das Treiben vor dem Marktbrunnen geblickt: Im Vorfeld der 25. Tour de Barock des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried veranstaltete die Volksbank Ulm-Biberach in Ochsenhausen ein Radeln für den guten Zweck. Nach 80 Teilnehmern im Vorjahr – damals war das Wetter allerdings schlecht – schwangen sich heuer 103 Teilnehmer aufs Rad. So erzielten sie die Maximalsumme in Höhe von 1000 Euro.

Pünktlich um 18 Uhr erfolgte der Start. Die Tour führte 23 Kilometer durch die Landschaft nach Hattenburg, an Mittelbuch und Bellamont vorbei ging es über Steinhausen an der Rottum zum Ziel, dem Vereinsheim des Tennisclubs Ochsenhausen. Die Stimmung war auch deshalb hervorragend, weil es Bier und Es gab. Auf die Frage, was ihm an der Ausfahrt gefällt, sagte Lothar Steinhauser aus Ringschnait: „In so einer großen Gruppe bei diesem Wetter zu radeln, diese tolle Landschaft und dazu noch für einen guten Zweck – das hat doch was.“

Das erradelte Geld erhält der Sportverein Ochsenhausen für das Kinder- und Jugendtraining. Nicht nur die Mitarbeiter der Volksbank Ulm-Biberach, die diesen Erlös auszahlt, freuten sich über das Ergebnis. Auch Bürgermeister Andreas Denzel, ebenfalls Teilnehmer dieser vorletzten von sechs Warm-up-Touren, lobte das Ergebnis: „Erst die Deutschen Meisterschaften in Reinstetten und jetzt diese geführte Tour in Ochsenhausen, das ist schon klasse.“ (fele)