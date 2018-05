Meet and Greet mit SAM gewinnen

Samson und Chelo Wieland, besser bekannt als das Hip-Hop-Duo SAM, geben am Freitag, 8. Juni, ein Konzert in der Reithalle Ochsenhausen.

Da es das erste Konzert der beiden in ihrer Heimatstadt Ochsenhausen ist, steht die Veranstaltung unter dem Titel „Heimspiel 2018“.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost am Freitag, 25. Mai, zwei mal zwei Karten für ein Meet and Greet mit SAM, inklusive VIP-Tickets für das Konzert. Wer gewinnen möchte, ruft am Freitag unter der Nummer 01379/886113 (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der DTAG) an und nennt das Lösungswort „Heimspiel 2018“.

Die Gewinner werden benachrichtigt. Alle, die bei der Verlosung kein Glück haben, erhalten Karten über schwäbische.de/tickets, die Tickethotline 0751/2955 5777 und in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach.