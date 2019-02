Maximilian Jäger kommt ins Café Crumbles

Das nächste Stubenkonzert im Café Crumbles in Ochsenhausen findet am Freitag, 8. Februar, mit Maximilian Jäger statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

Maximilian Jäger ist ein deutschsprachiger Sänger und Songwriter aus Altenstadt. Solo oder mit seiner Band spielt er selbst geschriebene Songs. Die Musikrichtung ist Deutschpop. Poesie, Lebensgeschichten, Songs als Therapie gegen Liebeskummer, Gedanken „In Richtung Horizont“, Sehnsucht, die Freude am Leben, mit Freunden auf Tour gehen oder am Sinninger See abhängen und neue Songs schreiben. All das kommt laut Pressemitteilung in seinem Leben vor und spiegelt sich auch in seinen Songs wider. Aktuell arbeitet er an seinem ersten Album „Segel setzen“.