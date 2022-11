Maskentaufe und Vorstellung des neuen Prinzenpaares

Die Karnevalgesellschaft Narrenzunft Ochsenhausen startet am 11.11. in die Fasnet. Traditionell werden um 19 Uhr am Marktbrunnen die „neuen“ Roale und Rankenweible getauft. Das scheidende Prinzenpaar Prinz Samuel I. (Samuel Gester) und Prinzessin Selina I. (Selina Rueß) wird ins bürgerliche Leben verabschiedet. Gespannt sein darf man auf das Motto der kommenden Fasnetskampagne sowie auf das neue Prinzenpaar 2022/23, das, begleitet von der Garde der Öffentlichkeit, vorgestellt wird. Zur Maskentaufe und der Vorstellung des Prinzenpaares ist die Bevölkerung eingeladen. Im Anschluss freuen sich die örtlichen Gaststätten auf gesellige Stunden. Das Narrenzeitungsteam hat derweil seine Arbeit aufgenommen und freut sich über lustige Geschichten aus und um Kuhhausen. Wer eine witzige oder kuriose Gegebenheit weiß, der darf diese gern an die Mailadresse der Narrenzeitung schicken (narrenzeitung-kuhhausen@gmx.de).