Maschinisten üben auf der Leiter

In Ochsenhausen hat der erste Lehrgang für Drehleitermaschinisten im Kreis Biberach stattgefunden. Zwölf Feuerwehrleute aus allen Stützpunktfeuerwehren des Landkreises Biberach kamen hierzu nach Ochsenhausen.

Der Lehrgang wurde gemeinschaftlich organisiert von Christoph Lachenmaier, Bernd Altvater und Patrick Kutter aus Ochsenhausen sowie Sven Layer, Christof Moll und Hubert Klaiber aus Biberach. Zu Beginn des Lehrgangs wurden in theoretischen Unterrichten die Einsatzmöglichkeiten, taktische Grundlagen aber auch Sicherheitsaspekte und die Grenzen des Machbaren besprochen.

Übungen im gesamten Stadtgebiet

Im weiteren Verlauf wurde im gesamten Stadtgebiet praktisch geübt. Am Ende des Lehrgangs stand ein schriftlicher Leistungsnachweis an. Alle zwölf Teilnehmer haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und können nun die Kameraden in der eigenen Feuerwehr beim qualifizierten Einsatz der Drehleiter unterstützen.

Der erstmals in dieser Form organisierte Lehrgang war eine Zusammenarbeit der Feuerwehrkameraden aus Ochsenhausen und Biberach. In der Zukunft soll der Lehrgang mehrmals im Jahr stattfinden, um die Zahl der qualifizierten Drehleitermaschinisten auszubauen. Schließlich gilt die Drehleiter als Herzstück eines Feuerwehrfahrzeugs. Dabei ist sie doch ein Sonderfahrzeug, das bei vielen Feuerwehren gar nicht in der Garage steht aber viele Vorteile bietet beim Retten von Menschen und beim Löschen von Bränden.

Bis vor einigen Jahren wurden die Drehleitermaschinisten noch an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal ausgebildet. Wie viele anderen Aufgaben auch, wurde dieser Lehrgang zwischenzeitlich auf Kreisebene heruntergebrochen, das heißt, der Landkreis Biberach ist seither für die Aus- und Fortbildung der Maschinisten verantwortlich.

Nur wer vom Landkreis als Ausbilder für neue Maschinisten bestimmt wird, besucht jetzt noch die Landesfeuerwehrschule. In mehr als einer Woche lernen diejenigen dort, wie sie künftig ihren Kameraden im eigenen Landkreis die technischen und taktischen Besonderheiten beim Drehleitereinsatz aufzeigen können.