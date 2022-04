Martin Rapp ist neuer Vorsitzender des Bezirksimkereivereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt konnte erstmals nach zwei Jahren wieder eine Jahreshauptversammlung des Bezirksimkereivereins Ochsenhausen e.V. durchgeführt werden. Nach den Berichten des Vorsitzenden Matthäus Pfender, des Schriftführers Josef Vogel und des Kassiers Karl Zenger wurden Neuwahlen durchgeführt. Das Amt des langjährigen Vorsitzenden Matthäus Pfender ging an Martin Rapp über, welcher schon über eine langjährige Erfahrung als Mitglied der Vorstandschaft verfügt. Als 2. Vorsitzende konnte Beate Eger gewonnen werden. Kassier Karl Zenger und Schriftführer Josef Vogel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Susanna Sproll, Hubert Hafenegger, Franz Kiesling und Reinhold Lehnemann gewählt. Die Kassenprüfung übernehmen die nächsten vier Jahre Rudolph Erb und Hubert Besserer.

Unser Ehrengast, Herr Dr. Denoix, Wahlkreisvorsitzender des Wahlkreises 8 vom Landesverband Württembergischer Imker führte dann folgende Ehrungen durch: für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Herr Reinhold Beck geehrt. Die besondere Ehre für 40 Jahre Mitgliedschaft ging an Herrn Hans-Ulrich Pfeilsticker, Frau Ingrid Schad und Herrn Rudolph Erb. Herr Erb war auch mehrere Jahre als Vorstand tätig.

Martin Rapp würdigte in seiner Laudatio die Leistungen des scheidenden Vorsitzenden und bedankte sich bei ihm und besonders auch bei der ganzen Familie Pfender.

Anschließend zeigte Franz Kissling in seinem Vortrag viele Möglichkeiten wie man auch als Einzelner viel zur Insektenfreundlichkeit in unserer Landschaft beitragen kann. Besonders widmete er sich in seinem Vortrag dem phänologischen Kalender. Dieser unterteilt das Jahr in zehn Jahreszeiten. Reinhold Lehnemann unterstütze den Vortrag mit seinen Bildern.