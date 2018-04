Marienkäfer bringt bei Abi-Auftakt Glück

Zwölf Jahre lang haben sie sich auf diesen besonderen Tag vorbereitet: Für die Abiturienten an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg haben am Mittwoch die schriftlichen Abschlussprüfungen begonnen. Als erstes Fach stand Deutsch auf der Agenda.

Am Gymnasium in Ochsenhausen brüteten insgesamt 118 Schüler über den Aufgaben, die sich unter anderem um die Werke „Agnes“ von Peter Stamm, „Dantons Tod“ von Georg Büchner und „Homo Faber“ von Max Frisch drehten. Fünfeinhalb Stunden hatten sie dafür Zeit. Kein Wunder also, dass sich neben Stiften und Textmarkern auch große Wasserflaschen sowie reichlich Nervennahrung auf den Holztischen befand. Als Glücksbringer gab es für die Schüler einen Marienkäfer aus Schokolade.

Diese brachten auch gleich Glück. Schulleiterin Elke Ray und ihr Team waren nämlich erleichtert, als die Abiturienten pünktlich und vollzählig in der Sporthalle eintrafen. So braucht es zumindest im Fach Deutsch keinen Nachholtermin. Nachdem alle Smartphones und Handy draußen waren, durften die Jugendlichen um Punkt 8 Uhr mit der Bearbeitung der Aufgaben starten. In Summe umfasste die Aufgabenbeschreibung 17 Seiten.

An den allgemeinbildenden Gymnasien im Land sind vier schriftliche und eine mündliche Prüfung abzulegen. Die schriftlichen Prüfungen gehen am 2. Mai mit Mathematik zu Ende, die mündlichen Prüfungen folgen dann am Gymnasium in Ochsenhausen am 25. und 26. Juni.