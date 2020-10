Die für den 13. November geplante Einweihung des neuen Ochsenhauser Feuerwehrhauses muss aufgrund der verschärften Corona-Lage verschoben werden. Wie Bürgermeister Andreas Denzel im Gemeinderat berichtete, sei der neue Einweihungstermin am Freitag, 11. Juni, 16 Uhr. An diesem Juni- Wochenende seien dann noch weitere Veranstaltungen rund ums Feuerwehrhaus. Denzel verwies auf den Kreis-Duathlon der Feuerwehren des Landkreises Biberach am 12. Juni und auf einen Tag der offenen Tür am 13. Juni. Am Samstag, 12. Juni, ist der Kreis-Duathlon der Feuerwehren des Landkreises Biberach geplant und am Sonntag, 13. Juni 2020, ist die Bevölkerung zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die Schlüsselübergabe soll aber noch in diesem Jahr gemacht werden – am 11. Dezember, sofern es die Corona-Situation zulässt.