Mann findet Pool neben einem Waldweg

Der Zeuge meldete seinen Fund der Polizei Ochsenhausen. Die traf vor Ort noch auf andere Gegenstände, die der unbekannte Müllsünder einfach in der Natur entsorgt hatte.

Bei dem illegal weggeworfenen Kunststoffbecken handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um einen Rundpool mit einem Durchmesser von 3,50Metern und einer Höhe von 1,20 Metern.

Der Unbekannte hatte auch das dazugehörige Metallgerüst einfach in den Wald geworfen, ebenso eine Unterlage sowie eine Fleece-Decke.

Wann die Sachen dort entsorgt wurden, ist unklar. Ermitteln konnte die Polizei, dass der Pool bei einem Lebensmitteldiscounter als Aktionsware verkauft worden war. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Pools hat der Bauhof Ochsenhausen übernommen.

Der Müllsünder musste die Sachen mit einem Transporter an das Waldstück gefahren haben. In Betracht kommt eine Fahrtstrecke von der Verbindungsstraße zwischen Ochsenhausen und Steinhausen, weiter auf einem Feldweg, Höhe Oberstetten, bis in den Fürstenwald.

Der Polizeiposten Ochsenhausen bittet unter der Telefonnummer 07352/2020-50 um Hinweise, wem der Pool ehemals gehört hat und wer diesen in den Wald gefahren hat.