Mairitt des Reit- und Fahrverein Reinstetten

Am 15. Mai veranstaltet der Reit- und Fahrverein Reinstetten e.V. nach langer Pause wieder einen Mairitt. Auf einer abwechslungsreichen Geländestrecke mit circa 15 km Länge befinden sich verschiedene Geschicklichkeits- und Knobelspiele bei denen das reiterliche Können auf die Probe gestellt wird. Von Rechenaufgabe bis Wasserspiel ist für jeden und jedes Alter etwas geboten und auch die Zuschauer kommen so auf ihre Kosten.

Bei dieser breitensportlichen Veranstaltung steht der gemeinsame Spaß zwischen Reiter und Pferd im Vordergrund. Das Vertrauen zwischen dem Team Mensch und Pferd ist hierbei sehr wichtig und wird bei den verschiedenen Spielen gefestigt. Ein kompetenter, verantwortungsvoller und fairer Umgang mit dem Pferd steht hierbei an erster Stelle. Im Mittelpunkt dieser und anderer breitensportlichen Veranstaltungen steht nicht der Leistungsgedanke, sondern die Vielfältigkeit im Pferdesport. Als Alternative zum klassischen Turniersport wird durch einen spielerischen Umgang die Möglichkeit geboten, sich mit anderen zu vergleichen.

Für eine fundierte und korrekte Ausführung sorgen bei dieser Veranstaltung am Start und auf der Strecke erfahrene Mitglieder, Trainer, die Reiterliche Vereinigung und der Pferdesportverband.

Auch für Kinder und Jugendliche ist die Beziehung zwischen Mensch und Pferd besonders. Mit der Freude und dem Vertrauen zum Pferd entwickeln Kinder und Jugendliche spielerisch ein gutes Körpergefühl, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein und so ist Reiten einzigartig in seiner Vielfältigkeit. Mit einer speziellen Strecke für Kinder bis 14 Jahren und in Begleitung eines Erwachsenen können an diesem Tag auch kleinere Teilnehmer am Mairitt teilnehmen und ihr Können bei verschiedenen Spielen zeigen.

Nicht nur für Teilnehmer, sondern auch für Zuschauer – ob pferdebegeistert oder Laie – sind diese Veranstaltungen wie der Mairitt eine lohnende Vorstellung und machen den Pferdesport greifbar.

Start ist zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr an der Reithalle in Reinstetten (88416), weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins www.reitverein-reinstetten.de, es ist keine Anmeldung notwendig. Der Ritt findet bei jeder Witterung statt.

Der Reitverein freut sich auf viele Teilnehmer und auch auf Besucher, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.