Mahlers Titan im Bräuhaussaal

Zu einem Gasalarm ist die Feuerwehr Munderkingen am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in den Alten Galgen alarmiert worden. Im Keller eines Wohnhauses war ein lebloser Mann entdeckt worden, berichtete Feuerwehrkommandant Joachim Enderle an der Unglücksstelle.

Der 35-Jährige war in den Keller gegangen, um dort mit verschiedenen Chemikalien einen Öltank zu reinigen. Kurze Zeit später sah ihn ein Angehöriger in dem Tank liegen. Eine Bergung durch Angehörige war nicht möglich.