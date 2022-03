Märzenbecherwanderung der Dorfgemeinschaft Wennedach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. März führte die monatliche Wanderung von Sigi Wehrle aus Maselheim eine Gruppe der Dorfgemeinschaft Wennedach in Richtung Schelklingen. In Fahrgemeinschaften ging es zum Parkplatz beim Weltkulturerbe „Hohler Fels“, das aber momentan geschlossen ist. Unser Ziel waren eine riesige Anzahl Märzenbecher, die sich an den Hängen lichter Buchenwälder hinaufzogen entlang des Höllentals. Auch die Höhen der Schwäbischen Alb rund um Sotzenhausen mit den Felsformationen Nägelesfels, Höllfels oder Kanzel zeigten interessante Ausblicke. Die Wanderung führte auch zum nahe gelegenen Sirgenstein. Im Mittelalter stand oben eine Burg. Die Höhle wurde damals zugemauert, weil man glaubte, dass ein Drache darin lebt. Jetzt ist die Höhle frei zugänglich. Zum Abschluss traf sich die Dorfgemeinschaft Wennedach noch in einem Café in Schelklingen. Im Gegensatz zum überregional bekannten Wolfstal bei Lauterach / Untermarchtal führte unsere Märzenbecherwanderung ins versteckte ruhige Höllental.