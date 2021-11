Männergesangverein besucht die Gartenschau Lindau

Kurz bevor die Gartenschau Lindau ihre Tore schloss, unternahm der Männergesangverein Reinstetten mit seinem Vorstand und Reiseleiter Siegfried Wespel einen Tagesausflug nach Lindau. Die Gartenschau in Lindau wurde gleich mit der Gartenschau Überlingen verglichen, aber doch anerkennend kommentiert mit „klein aber fein“. An der Uferpromenade entlang gab es abwechslungsreiche, bunte Blumenbeete, Gärten, Skulpturen und Kunsthandwerk zu sehen, mit vielen Informationen über den Bodensee und das Allgäu. Am Lindauer Hafen legte das Schiff „Graf Zeppelin“ an, mit dem die Vereinsmitglieder eine Fahrt nach Bregenz unternahmen. Im Anschluss besichtigten sie die Stadt und nahmen an einer Rundfahrt mit dem Stadtbähnle teil. Nach der Rückfahrt kamen die Vereinsmitglieder noch im Gasthaus Linde in Rot an der Rot zusammen, wo Chorleiter Franz Härter mit ein paar Liedern den erlebnisreichen Tag ausklingen ließ.