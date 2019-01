Männer des KSC Hattenburg mit Vereinsrekord

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben gegen den TSV Niederstotzingen eine starke Mannschaftsleistung gezeigt und einen Auswärtssieg gefeiert. Zudem gelang gegen den FV Burgberg der Einzug ins Pokalviertelfinale. Auch die Frauen und die zweite Männermannschaft waren erfolgreich.

Verbandsliga Württemberg Männer: TSV Niederstotzingen – KSC Hattenburg 2:6 (3390:3522). Mit einer überragenden Mannschaftsleistung und neuem Vereinsrekord konnten die Hatto-Männer die Gastgeber bezwingen. Bereits der Beginn mit André Weitzmann (602/1) und Roland Chioditti (597/0) verlief verheißungsvoll. Tobias Saiger (598/1) knüpfte an die Leistung seiner Mannschaftskollegen an, während Marco Chioditti (529/0) nicht seinen Sahnetag hatte. Dennoch lag der KSC in Front. Reinhold Schädler (595/1) und Matthias Moser (601/1) ließen die Stotzinger auch nicht mehr herankommen und bauten den Vorsprung noch aus. Zum nächsten Spiel am 2. Februar treffen die KSC-Männer zu Hause auf den KV Geislingen.

Verbandsliga Württemberg Frauen: FV Burgberg – KSC Hattenburg 2:6 (2967:3067). Ebenfalls über einen Auswärtserfolg durften sich die KSC-Frauen freuen. Zwar zeigte Monika Fucker (478/1) nicht ihr bestes Spiel, dennoch sicherte sie sich ihren Punkt. Christine Dolderer (545/1) war ebenfalls erfolgreich. Den dritten Mannschaftspunkt sicherte sich Nicole Miller (506/1), während Verena Greif (498/0) noch immer auf der Suche nach ihrer Topform ist. Marina Riegger (465/0) und eine glänzend aufgelegte Sara Moser (575/1) behielten die Nerven und auch die zwei Auswärtspunkte. Das nächste Spiel ist am 3. Februar in Hattenburg gegen den KV Neu-Ulm.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – KSV Baienfurt III 8:0 (3142:2972). Ebenfalls stark zeigten sich die Männer II und deklassierten den Tabellenführer. Tim Binanzer (528/1) dominierte seinen Kontrahenten klar, während Dominic Schreiber (522/1) seinen Punkt taktisch klug einsackte. Als dann auch noch Jan Schuler (557/1) und Felix Pfeiffer (464/1) erfolgreich waren, war die Partie praktisch entschieden. Raphael Dolderer (532/1) und Rolf Ludescher (539/1) mussten nur noch den Deckel draufmachen. Am 2. Februar treffen die Männer II zu Hause auf den KSC Egelfingen II

Bezirksklasse gemischt: SKC Sigmaringen – KSC Hattenburg 4:2 (2036:1755). Die einzige Niederlage für den KSC gab es für die Gemischte in Vilsingen. Gegen den SKC Sigmaringen starteten Elisabeth Fingerle (483/1) und Leonie Burgmaier (470/1) gut. Doch gegen das sehr starke Schlusspaar der Gastgeber waren Elli Heim (446/0) und Fabian Jäger zusammen mit Josef Hermann (356/0) chancenlos. Am 3. Februar ist der KV Mietingen zu Gast.

1. Runde WKBV-Pokal (württembergischer Pokal): FV Burgberg – KSC Hattenburg 2:6 (3373:3461). Durch starke Leistungen in der Regionalliga machte der FV Burgberg diese Saison auf sich aufmerksam. Doch die Hattenburger ließen sich dadurch nicht beeindrucken. Einen Tag, nachdem der neue Vereinsrekord gespielt wurde, ließen die KSC-Männer es auch in Burgberg krachen. Dennoch gingen die Gastgeber in Führung. Daniel Bechter (374/0) und der für die restlichen 30 Schub eingewechselte Marco Chioditti (144) unterlagen dabei klar. Roland Chioditti (570/1) siegte wiederum knapp um zwei Holz. Dann drehten André Weitzmann (583/1) und der überragende Tobias Saiger (632/1) das Spiel zugunsten der Hattenburger. In den beiden Schlusspaarungen bekamen Matthias Moser (589/0) und Reinhold Schädler (569/1) nochmals Gegenwehr, ohne jedoch Gefahr zu laufen, die Partie noch aus der Hand zu geben. Der Gegner des KSC im Viertelfinale steht noch nicht fest.