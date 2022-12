Luziafest in Wennedach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum zweiten Mal feierten die Wennedacher das aus Schweden stammende Lichterfest der Heiligen Luzia. Am Donnerstag, den 15. Dezember begann Pfarrer Dr. Amann um 17:30 Uhr in der Kirche mit einer Andacht und erzählte aus dem Leben der Hl. Luzia. Danach zogen die Kirchenbesucher mit bereitgestellten Windlichtern durchs Dorf zur alten Schule. Ein Mädchen aus Wennedach ging mit einer Luziakrone dem Zug voran. An der alten Schule, stimmungsvoll mit Feuerschalen und Lichterketten erhellt, spielte eine Bläsergruppe aus Reinstetten Advents- und Weihnachtslieder. Glühwein und Punsch und Wurst und Wecken wurden angeboten. Zuletzt fuhren sogar noch Nikolaus und Knecht Ruprecht mit einer Pferdekutsche vor und beschenkten Kinder und Erwachsene. Das Lichterfest ist eine besinnliche Einstimmung in die Weihnachtszeit. Vor der Schule im Freien befindet sich seit Anfang Advent eine große Krippe, die sich bis Weihnachten nach und nach mit Figuren füllt. Abends ist der Platz auch weiterhin beleuchtet, Wennedach ist auch im Winter einen Besuch wert.