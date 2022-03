Lothar Merk mit Bürger-Verdiensturkunde der Stadt Subiaco ausgezeichnet

Mit der Bürger-Verdiensturkunde der Stadt Subiaco wurde Lothar Merk, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Ochsenhausen, ausgezeichnet. Überreicht wurde die Urkunde von Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Ochsenhausens italienische Partnerstadt Subiaco hatte bereits im März des vergangenen Jahres anlässlich des dortigen Benediktusfestes die Auszeichnung verliehen. Da aufgrund der Corona-Pandemie jedoch kein Besuch in der Partnerstadt möglich war, hatte Subiacos Bürgermeister Francesco Pelliccia seinen Ochsenhauser Amtskollegen gebeten, dies nun stellvertretend für ihn zu übernehmen.

Mit der Auszeichnung wolle die Stadt Subiaco das große persönliche ehrenamtliche Engagement von Lothar Merk für die Partnerschaft der beiden Städte würdigen, teilte Andreas Denzel mit. In der Urkunde liest sich das so: „Lothar Merk hat mit Hingabe und Stolz dazu beigetragen, die im Partnerschaftseid zugeschriebenen Verpflichtungen zu erfüllen, die Bindungen zu stärken und den interkulturellen Austausch zwischen den Städten Ochsenhausen und Subiaco mit einem außergewöhnlichen Bürger- und Pflichtbewusstsein zu stäken und für Beständigkeit zu sorgen.“

Das oberschwäbische Ochsenhausen pflege bereits sei 1989 eine sehr lebendige Städtepartnerschaft mit der italienischen Stadt Subiaco. In den mehr als dreißig Jahren der Partnerschaft seien viele persönliche Freundschaften und zahlreiche Verbindungen zwischen einzelnen Familien entstanden, berichtete Denzel.

Großen Anteil daran habe Lothar Merk, der bereits 1996 mit nach Subiaco gereist sei. Im Jahr 2003 sei er schließlich Mitglied im Partnerschaftskomitee der Stadt Ochsenhausen geworden und seit Januar 2008 sogar dessen Vorsitzender.

Andreas Denzel freute sich mit Lothar Merk über die Auszeichnung und dankte ihm für die herausragende Arbeit mit Ochsenhausens Partnerstädten: „Mit Deiner sympathischen offenen Art vertrittst Du unsere Stadt im Ausland immer ganz hervorragend“, so Denzel an die Adresse von Lothar Merk. Und er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftskomitee.

Sichtlich bewegt bedankte sich Lothar Merk für die Auszeichnung und versprach, sich auch künftig für die Städtepartnerschaften zu engagieren. „Verbindungen zwischen Städten und ihren Bürgern tragen ganz wesentlich zum Frieden in der Welt bei, was wir uns alle derzeit auch besonders für die Ukraine wünschen“, so Lothar Merk an die Anwesenden.