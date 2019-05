Die Lobpreisband „Unity in Spirit“ lädt am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr zum nächsten Lobpreis- und Gebetsabend ins katholische Gemeindehaus Ochsenhausen, Jahnstraße 6, ein. Mit verschiedenen Liedern und Bibelstellen soll das Thema „Jesus erfahren“ näher betrachtet werden. Jeder ist an diesem Abend laut Ankündigung willkommen, sich darauf einzulassen. Weitere Informationen gibt es unter www.unityinspirit.org.