„Linias“-Ausstellung mit Werken von Jo Bukowski bis Sonntag zu sehen

Noch bis einschließlich Sonntag, 26. Juli, ist in der Städtischen Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen die Ausstellung mit Arbeiten des Malers Jo Bukowski zu sehen. Unter dem Titel „Linias“ werden Gemälde, Holzschnitte und Radierungen des Künstlers gezeigt.

Jo Bukowski wurde 1962 in Bielefeld geboren und studierte an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter und an der Staatlichen Kunstakademie für Bildende Kunst in München Malerei und Grafik. Seit 1988 ist er als freischaffender Künstler tätig und lebt und arbeitet in Grünkraut bei Ravensburg. Für seine Arbeit erhielt Jo Bukowski zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter 1991 den von der OEW gestifteten Oberschwäbischen Kunstpreis. Seit 2013 hat er Lehraufträge an verschiedenen Institutionen inne, darunter an der Alanus Hochschule in Alfter, der Kunstakademie Bad Reichenhall und der Freien Kunstschule Augsburg. Das zentrale Element im künstlerischen Schaffen Jo Bukowskis ist die Linie, der er in seiner Malerei ebenso wie in seiner Graphik huldigt. Seine Arbeiten erinnern an Partituren, an sichtbar gewordene Töne eines vielstimmigen Konzerts – einen Vergleich, den der Künstler selbst zieht. „Malerei“, sagt Jo Bukowski, „ist die Musik des Sehens.“ Als eine Abfolge von Tönen ist die Musik unweigerlich mit einem zeitlichen Ablauf und mit dem Prinzip der Bewegung verbunden. Bewegung aber ist Leben und Leben bedeutet Atmen, Pulsieren, Rhythmus. Sie verkörpert einen ständigen im Fluss befindlichen Zustand, den Jo Bukowski in seinen Werken thematisiert. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Für die Besucher gilt eine Maskenpflicht.