Lieferwagenfahrer übersieht Motorrad

Der Fahrer eines Lieferwagen hat durch ein Wendemanöver am Samstagmorgen bei Reinstetten einen Unfall verursacht.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr der 34-Jährige mit seinem Fiat Ducato auf der Landesstraße 265 von Reinstetten in Richtung Schönebürg. Kurz nach der Ortschaft bemerkte er, dass er vergessen hatte, eine Lieferung zuzustellen. Er wollte deshalb an einer Einmündung wenden.

Der folgende Motorradfahrer erkannte die Situation und wollte links an dem halb auf der Fahrbahn stehenden Lieferwagen vorbeifahren. Dessen Fahrer fuhr aber trotzdem los und der 27-jährige Motorradfahrer prallte gegen das hintere linke Rad des Fiat.

Der Motorradfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gefahren, der Fiat-Fahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, am Lieferwagen in Höhe von 750 Euro.