Liederkranz singt für und mit Bewohnern

Der Liederkranz Reinstetten hat die Bewohner des Altenzentrums Goldbach in Ochsenhausen nicht nur mit stimmungsvollen Liedern zu Weihnachtszeit unterhalten, sondern auch mit den Senioren die bekannten Advents- und Weihnachtslieder gemeinsam gesungen. Das berichtet der Verein. Stefanie Kienle begrüßte in ihrer Funktion als Pflegedienstleiterin den Männerchor zum ersten Mal, bemerkte aber, dass die Sänger in diesem Jahr bereits zum 20. Mal im Altenzentrum auftreten. Zwischen den Gesängen trugen Vorstand Siegfried Wespel und Chorleiter Franz Härter teils besinnliche, teils heitere Weihnachtsgedichte- und Geschichten vor. Bewohner Helmut Ertl sang beim vierstimmigen Lied „Heil'ge Nacht o gieße du“ von Ludwig van Beethoven mit seiner Bassstimme kräftig mit. Die Chormitglieder kamen zum Abschluss noch mit dem einen oder anderen Hausbewohnern ins Gespräch.