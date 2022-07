Liederkranz plant Konzert und ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch das Jahr 2021 verlief für den Liederkranz Ochsenhausen e.V. aufgrund der Corona-Einschränkungen noch recht außergewöhnlich. In seiner diesjährigen Hauptversammlung blickte der Chor aber optimistisch in die Zukunft und ehrte langjährige Mitglieder für ihr Engagement.

In ihrem Jahresrückblick berichtete Schriftführerin Gudrun Hölz von der eingeschränkten Probenarbeit in der Corona-Zeit, aber auch von den Vereinsaktivitäten, die dennoch stattgefunden hatten. Das ganze Jahr über hielten die Sängerinnen und Sänger den Kontakt untereinander mit regelmäßigen musikalischen Newslettern aufrecht. Im Juni 2021 nahm der Liederkranz mit einem Kaffee- und Kuchen-Verkauf am „Öchslefest to go“ teil, und vor den Sommerferien trafen sich die Chormitglieder zu einem Offenen Singen mit anschließender Einkehr. Das für Herbst 2021 geplante Kirchenkonzert musste jedoch um ein weiteres Jahr verschoben werden und wird nun am 9. Oktober 2022 in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen stattfinden. Im Zentrum des Programms steht dabei die Spatzenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart, umrahmt von meist eher unbekannten, aber musikgeschichtlich sehr interessanten Werken anderer zeitgenössischer Komponisten wie Antonio Salieri, Joseph Haydn, Jan Antonin Kozeluh, Florian Gassmann und Leopold Hofmann. In seinem Bericht gab Chorleiter Walter Gropper auf unterhaltsame Weise Einblicke in die Biographien der Musiker und die historischen Ereignisse, die sie miteinander verbinden.

Anschließend ehrten Christoph Gräter, erster Vorsitzender des Liederkranzes Ochsenhausen, und seine Stellvertreterin Sabine Bachmor drei langjährige Chormitglieder: Für 30 Jahre aktives Singen erhielten Josef Vollmar und Günther Wessels die silberne Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands. Außerdem wurden Regine Kämper-Brecht für ihre zwanzigjährige Mitgliedschaft und Günther Wessels für seine dreißigjährige Mitgliedschaft im Liederkranz Ochsenhausen ausgezeichnet.