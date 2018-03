Liederkranz Ochsenhausen wählt neuen Vorsitzenden

Auf ein abwechslungsreiches Jahr 2017 haben die Chormitglieder des Liederkranzes Ochsenhausen bei ihrer Hauptversammlung zurückgeblickt. Außerdem wurden der Vorsitzende und dessen Stellvertreter neu gewählt.

Schriftführerin Gudrun Hölz ließ das vergangene Jahr Revue passieren, von der musikalischen Mitgestaltung eines Gottesdiensts zur Weihnachtszeit über das Mai-Singen im Altenzentrum Goldbach und den musikalischen Weißwurst-Frühschoppen beim Öchslefest bis hin zum Tagesausflug ins Westallgäu. Den Höhepunkt bildete das Jahreskonzert im Oktober, bei dem der Liederkranz im Bibliothekssaal der Landesakademie in Ochsenhausen unter dem Motto „Große Männer, starke Typen, schräge Vögel“ eine bunte Mischung an nachdenklichen, heiteren und kuriosen Stücken über Männergestalten in allen Variationen zu Gehör brachte, von großen Komponisten und Dichtern, aber auch aus dem volkstümlichen Genre.

Nachdem er in den vergangenen Jahren stets über die musikalische Ausrichtung des Liederkranzes und die Strategie seiner Chorarbeit berichtet hatte, stellte Chorleiter Walter Gropper dieses Jahr den Komponisten Franz Liszt in den Mittelpunkt seines Berichts. Auf kurzweilige Art und Weise gab er Einblick in die Biographie Liszts, dessen geistliche Musik neben Franz Schuberts Deutscher Messe auf dem Programm des Liederkranz-Kirchenkonzerts am 21. Oktober dieses Jahres stehen soll. Zu Beginn seines Berichts erinnerte der stellvertretende Vorsitzende Christoph Gräter an die im November 2017 verstorbene Vorsitzende Maria Bedau. Er dankte ihr dafür, dass sie sich während ihrer 28-jährigen Mitgliedschaft im Liederkranz nicht nur 16 Jahre lang als stellvertretende Vorsitzende für den Liederkranz eingesetzt, sondern den Verein seit 2011 auch als Vorsitzende geleitet hatte. Ihre engagierte, hilfsbereite und liebenswerte Art sei einzigartig gewesen und werde den Chormitgliedern stets unvergessen bleiben.

Im Anschluss daran stellte Christoph Gräter die Programmpunkte für das Jahr 2018 vor. Nach dem Frühlingsliedersingen im Altenzentrum und der Beteiligung mit dem bereits traditionellen „Café Liederkranz“ am Öchslefest sei für den 22. September ein Tagesausflug geplant, bevor es dann in die „heiße Phase“ der Probenarbeit für das Jahreskonzert gehe.

Bei den Wahlen wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Christoph Gräter nach dem Tod von Maria Bedau zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist jetzt Sabine Bachmor. Alle anderen Mitglieder in Vorstand und Beirat verbleiben noch für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern. Nicht zuletzt gab es auch eine Ehrung: Für 50 Jahre aktives Singen erhielt Regine Kämper-Brecht die Ehrennadel in Gold des Deutschen Chorverbands.