Lichtmeßmarkt in Ochsenhausen findet statt

Der Reigen der Jahrmärkte in Ochsenhausen wird alljährlich mit dem Lichtmeßmarkt eröffnet. Diese Tradition soll auch in diesem Jahr beibehalten werden. Am Montag nach Mariä Lichtmeß, am 7. Februar, werden Besucher die Möglichkeit haben, sich im Marktplatzbereich an zahlreichen Ständen mit allerlei Waren einzudecken. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen allerdings auch einige Besonderheiten beachtet werden. Nach dem eigens für den Jahrmarkt erarbeiteten Hygienekonzept müssen die Marktbesucher einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen halten und eine medizinische Maske tragen. Außerdem dürfen sich nicht mehr als 500 Personen gleichzeitig auf dem Marktgelände aufhalten. „So wie Lichtmeß immer den Beginn der helleren Jahreszeit markiert, hoffen wir, dass auch unser Jahrmarkt ein Zeichen der Hoffnung setzt“, so Bürgermeister Andreas Denzel. „Wir freuen uns, den Verkäufern damit eine Möglichkeit zu bieten, ihre Waren anzubieten“. Die Kunden könnten auf dem Lichtmeßmarkt spezielle Artikel kaufen, die es so nur auf einem Jahrmarkt gebe. Von 8 bis 18 Uhr dürfen Besucher von Lederwaren über Textilien oder Kurzwaren allerlei Nützliches im Herzen der Stadt, auf dem Marktplatz, erwerben.

Teil des Hygienekonzepts ist es auch, die Stände in einem größeren Abstand zueinander zu platzieren. Teilnehmen dürfen nur angemeldete Verkäufer. Marktmeister Ernst Zobel stellt klar: „Wer ohne Anmeldung kommt, darf nicht aufbauen und muss wieder umkehren“.

Insgesamt hat er rund 35 Marktstände eingeplant und zeigt sich zuversichtlich, dass sich alle zuverlässig an die Auflagen halten. Er weiß zu berichten, dass sich auch die Händler alle erdenkliche Mühe geben, um eventuelle Infektionen zu vermeiden.

Für das leibliche Wohl der Marktbesucher ist ebenfalls bestens gesorgt. Wer eine Dennete, Wurst, Pommes oder Crêpes genießen möchte, muss lediglich darauf achten, genügend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. „Wir laden herzlich zum Besuch des Lichtmeßmarktes ein und bitten darum, die Maskenpflicht und die Abstandsregeln zu beachten“, äußern Bürgermeister Andreas Denzel und Marktmeister Ernst Zobel als Wunsch. Wichtig sei, so beide einstimmig: „Gesundheit hat Vorrang!“