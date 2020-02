Letzter Heimspieltag für SG-Frauen

Zum letzten Mal in dieser Saison haben die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee II Heimrecht in dieser Saison. Spielbeginn ist am Sonntag in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle um 13 Uhr gegen den SV Horgenzell und um 15 Uhr gegen den TSV Eningen.

Durch die beiden Niederlagen in Baustetten und in Weiler haben sich die Horgenzellerinnen erstmals von der Spitze der Tabelle verabschiedet. Nur noch klare Siege und gleichzeitige Niederlagen der beiden direkten Konkurrenten, der SG Nürtingen/Wernau und des VC Baustetten, helfen dem SVH im Kampf um die Meisterschaft weiter. Diese Konstellation macht es nicht gerade leichter für die Spielerinnen von SVO-Trainerin Inge Arendt. Diese werden am Tag zuvor fast alle auch bei der württembergischen U18-Meisterschaft im Einsatz sein. Körperliche Fitness ist zwar bei allen vorhanden, aber ob es gegen den sehr routinierten Oberligaabsteiger reichen wird, ist fraglich.

Im zweiten Spiel des Tages gegen Eningen sind die Chancen von der Papierform her etwas besser. Jedes Jahr kämpfen die Gäste gegen den Abstieg, bislang hat es immer gereicht. Mit etwas Glück könnte der TSV sogar den Relegationsplatz verlassen, aber dafür muss in Ochsenhausen gewonnen werden. Das junge SVO-Team will derweil wie immer versuchen, sich bestmöglich aus der Affäre zu ziehen.