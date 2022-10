Letzte reguläre Fahrt der Öchsle-Museumsbahn am 9. Oktober

Eine Reservierung ist erforderlich für Gruppen ab zehn Personen. Reservierungen sind möglich bei der Tourist-Information in Ochsenhausen unter Telefon 07352 / 922 026 oder per E-Mail an info@oechsle-bahn.de. Weitere Infos gibt es unter www.oechsle-bahn.de

Der reguläre Fahrplan der Öchsle-Museumsbahn in der Saison 2022 endet am Sonntag, 9. Oktober. Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen sei in diesem Jahr die Museumsbahn bei den Fahrgästen wieder sehr gut angekommen, teilt die Museumsbahn mit. „Das Fahrgastaufkommen ist wieder deutlich angestiegen“, so Andreas Albinger, Geschäftsführer der Bahnbetriebs GmbH. Insbesondere bei Familien sei das Öchsle auch 2022 ein beliebtes Ausflugsziel gewesen.

Bei der Herbstfahrt wird den Fahrgästen am Bahnhof in Ochsenhausen und auch im Speisewagen neuer Apfelmost und Zwiebelkuchen angeboten. Wenn es notwendig sein sollte, können die Waggons selbstverständlich auch beheizt werden. Im November und Dezember stehen dann noch die Winterdampffahrten zum Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen sowie die beliebten Nikolausfahrten auf dem Programm des Öchsle.

14 Tage nach dem eigentlich Saisonabschluss, am Sonntag, 23. Oktober, wird bei einer zusätzlichen Fahrt mit der Original-Lok 99 633, ein besonderer Genuss für die Fahrgäste angeboten. „Der Öchsle-Schmalspurverein reagiert damit auf die zahlreichen Anfragen von Eisenbahnfans nach dieser Lok in den vergangenen Monaten“, so Benny Bechter, Vorsitzender des Vereins. Die historische Lok wird zu den regulären Fahrzeiten eingesetzt. Das Öchsle fährt dann ab Warthausen um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 Uhr und 16.15 Uhr.