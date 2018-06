„Lerninsel“ ist am Ochsenhauser Gymnasium in den Ferien entstanden

Wenn sich kommende Woche die Türen des Gymnasiums für die 1044 Schüler wieder öffnen, werden viele staunen: Das erste Stockwerk der Schule ist in den Ferien völlig umgestaltet worden. Entstanden ist ein weitläufiger Bereich entstanden, ein helles Foyer, in dem Dreieckstische und Sitzhocker geradezu zum Arbeiten einladen. „Mit unserer Lerninsel haben wir einen wichtigen Schritt gemacht und nun die Möglichkeit, unsere Ideen von mehr individuellem Lernen und Freiarbeit noch besser als bisher umzusetzen“, freut sich die Schulleiterin Elke Ray.

Die Insel sei eine Möglichkeit, verstärkt Lernkonzepte einzusetzen, die den einzelnen Schüler viel besser fördern und herausfordern, erklärt Elke Ray. Das Lehrerkollegium könne hier viel einfacher individuell arbeiten: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Lerninsel umbauen, vom großen Plenum zu variablen Teamarbeitsplätzen oder kleinen Grübel-Ecken. Eine offene Sitzecke im Treppenhaus bietet zusätzlich für Mittelstufenschüler die Möglichkeit zu Gesprächen nach dem Unterricht. Neuartig ist auch die Finanzierung der Lerninsel: Die Stadt als Schulträger, der Förderverein der Schule, externe Sponsoren und die SMV haben gemeinsam die Mittel für den Umbau und die Ausstattung aufgebracht.

Das Angebot in der Oberstufe wird in diesem Schuljahr vielfältiger: In Kooperation mit der Schwäbischen Zeitung und dem Projekt „Umwelt baut Brücken“ der deutschen Bundesstiftung Umwelt können 13 Gymnasiasten einen Journalismus-Kurs besuchen. Mit im Programm: Ein Austausch mit einer türkischen Partnerschule, bei dem die jungen Journalisten aus Ochsenhausen und Izmir gemeinsam Umweltthemen recherchieren und journalistisch aufarbeiten werden.

Eine Neuerung ist auch die NWT-Oberstufe. Als Modellversuch wird in Ochsenhausen von diesem Schuljahr an das Fach „Naturwissenschaft und Technik“ nun bis zum Abitur unterrichtet. Im vergangenen Jahr hatte sich die Schule für die Teilnahme am Modellversuch beworben und als eine von vier Schulen des Regierungspräsidiums den Zuschlag erhalten. Als Alternative zu anderen Naturwissenschaften können Oberstufenschüler nun einen technischen Schwerpunkt setzen und Elektronik, CAD-Programmierung, Regelungstechnik und Automatisierung lernen. „Damit haben wir die Möglichkeit, wissenschaftliche Fragestellungen unter dem Blickwinkel eines Ingenieurs bearbeiten zu können und auf diese Weise interessierte Schüler auf ein Studium in diesem Bereich vorzubereiten“, freut sich Tobias Beck, der den NWT-Bereich an der Schule betreut. Wie im Berufsleben eines richtigen Ingenieurs werden Projektmanagement und Entwicklungen im Team eine wichtige Rolle im neuen Kurs spielen.

Stolz ist die Schulleiterin Elke Ray, dass trotz der landesweiten Kürzungen von Lehrerstellen und Anrechnungsstunden ein umfangreiches Ganztagesangebot erhalten bleiben wird: Angebote wie die Hausaufgabenbetreuung, eine Kletter- und eine Sport-AG, sowie Projekte wie das Naturklassenzimmer, Schachspiel, Stockkampf, Schattenspiel oder englisches Theater, stehen Interessierten offen und ergänzen die vielen bisherigen AGs der Schule, wie die Musik-, Theater- oder Forscher-AGs. „So füllen wir unser Förder- und Forder-Konzept weiter mit Leben und bieten Möglichkeiten, dass sich alle unsere Schüler mit ihren Talenten an unserer Schule ganzheitlich entfalten können“, sagt Elke Ray.

Am Ende des neuen Schuljahres wird es dann noch einen Grund zum Feiern geben: Den runden 100sten Geburtstag der Schule. Die Planungen für eine Festwoche vor den Pfingstferien laufen schon.