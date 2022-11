Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 8. Oktober fand in der Riedsporthalle in Bad Wurzach der zweite Wettkampftag der Oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfe für die Leistungsturnerinnen des SV Ochsenhausen statt. Nachdem die D-Jugend Mannschaft mit Anna Bentele, Emilia Bauer, Lena Büchele, Greta Dolinski und Hayley Griffin nach ihrem allerersten Wettkampf die Nervosität etwas ablegen konnte und im Training nochmals fleißig an individuellen Fehlern trainiert hatte, konnten sich alle Turnerinnen in ihren Einzelwertungen teilweise deutlich verbessern. So kämpften sich die Turnerinnen einen Platz nach oben auf den zweitletzten vor der TSG Bad Wurzach. Trainerin Kathrin Schwarz ist damit sehr zufrieden, beim SV Ochsenhausen starten die Turnerinnen meist erst im Alter von sieben bis acht Jahren in der Leistungsgruppe, während andere Vereine deutlich früher mit der Nachwuchsarbeit beginnen und die Gleichaltrigen somit schon höhere P-Übungen turnen können. Zudem ging durch die Coronapandemie viel Trainingszeit verloren. Die Turnerinnen der Altersklasse C-offen Johanna Bentele, Sandra Hasenmaile, Ronja Naß, Ria Krumm und Lisa Unsöld konnten beim zweiten Wettkampf leider nicht an ihren einmaligen Erfolg anknüpfen. Nachdem sie durch nahezu fehlerfrei geturnte Übungen beim ersten Wettkampf in Reute auf Platz zwei landeten, wollten sie unbedingt an diese starke Leistung anknüpfen. Leider setzten sich die Mädchen aber so sehr unter Druck, dass sie durch mehrere Abgänge am Schwebebalken und einigen Fehlern an den anderen Geräten auf Platz zehn landeten.

Am letzten Oktobersonntag fand nun der letzte Tag der Wettkampfserie in Aillingen statt. Auch hier konnten sich die Mädchen der D-Jugend nochmals verbessern, nur am Zittergerät Schwebebalken mussten sie ein paar Punkte liegen lassen. Trotzdem wurde der SV Ochsenhausen sowohl in der Tages- als auch in der Gesamtwertung knapp letzter. Die älteren Turnerinnen konnten den verpatzen Wettkampf schnell hinter sich lassen und sich im Training wieder fokussieren. So turnten sie nochmals einen sehr guten Wettkampf. In der Tageswertung reichte es für Platz acht und in der Gesamtwertung schließlich für Platz sechs von zwölf teilnehmenden Mannschaften.

Der SV Ochsenhausen ist sehr stolz auf seine Turnerinnen. Im Turngau Oberschwaben ist es bei so vielen starken Turnvereinen nicht einfach, erfolgreich zu sein.