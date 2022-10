Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Leistungsturnerinnen des SV Ochsenhausen sind nach der Sommerpause in die Wettkampfvorbereitung für die Oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfe gestartet. Neben einem zusätzlich eingeführten Trainingstermin pro Woche, konnten die Mädchen bei einem Trainingslager ihre Übungen für den Wettkampf einüben und sich bereits intensiv vorbereiten. Trainerin Kathrin Schwarz freut sich, dass die Mädchen sehr ehrgeizig trainieren und alle voll mitziehen.

Bei den Oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfen handelt es sich um insgesamt drei Wettkampftage, an denen die Mädchen in Mannschaften aus bis zu zehn Turnerinnen antreten und schließlich die besten drei Wertungen am jeweiligen Gerät in die Gesamtwertung einfließen. Geturnt wegen die sogenannten P-Übungen am Boden, Schwebebalken, Sprung und Reck/Stufenbarren.

Der SV Ochsenhausen konnte in diesem Jahr eine E-Jugend Mannschaft (Altersklasse der 10-11 Jährigen) mit Emilia Bauer, Anna Bentele, Lena Büchele, Greta Dolinski und Hayley Griffin sowie eine Mannschaft für die Altersklasse C-offen (ab 12 Jahre) mit Johanna Bentele, Sandra Hasenmaile, Ria Krumm, Ronja Naß und Lisa Unsöld melden.

Bereits am 24. September fand in der Durlesbachhalle in Reute/Bad Waldsee der erste Wettkampftag statt. Die Turnerinnen der E-Jugend Mannschaft starteten mit sehr großer Aufregung in ihren allerersten Wettkampf und mussten sich leider nach einigen kleinen Patzern mit dem vorerst letzten Platz zufriedengeben. Von Enttäuschung ist jedoch nichts zu spüren, die Konkurrenz ist sehr stark und den jungen Turnerinnen fehlt es noch an Erfahrung, auch weil während der Corona-Zeit kaum trainiert werden konnte. Sie konnten jedoch viele Erfahrungen sammeln und wissen nun, woran sie bis zum nächsten Wettkampf im Training arbeiten müssen. Die Turnerinnen der Altersklasse C-offen hingegen konnten im Vergleich zu den letzten Wettkämpfen mit deutlich schwierigeren Übungen antreten und so mit einem höheren Ausgangswert viele Punkte sammeln. Trotz der sehr kurzen Vorbereitungszeit von nur zwei Wochen und den sehr starken Gegnern aus Bad Wurzach, Bad Waldsee, Ravensburg, Wangen, ... wurde die Mannschaft am Ende durch die nahezu fehlerfrei geturnten Übungen völlig überraschend mit dem Platz 2 hinter der TG Biberach belohnt.

Der zweite Wettkampftag findet am 8. Oktober in Bad Wurzach und der dritte am 30. Oktober in Aillingen statt.