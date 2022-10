Lehrreiche Niederlage für Volleyballerinnen

Mit einer 1:3 (25:22, 17:25, 18:25, 17:25)-Niederlage beim TSV Burladingen sind die Volleyballerinnen der SG SV Ochsenhausen/TG Biberach in die neue Landesligasaison gestartet.

Im ersten Satz konnte man mit dem Oberligaabsteiger gut mithalten. Nach konzentrierter Annahme gelang es gegen die etwas überraschten Gastgeberinnen, mit guten Angriffen immer wieder zu punkten. So gewann man sogar den ersten Satz mit 25:22 und glaubte sich schon auf einem guten Weg. Doch die Burladingerinnen blieben ruhig und spielten immer mehr ihre Routine gegen das junge Gästeteam aus. Die gute Annahme ließ beim Team von Inge Arendt immer mehr nach, das nicht mehr zu druckvollen Angriffen kam. Dadurch kamen die Älblerinnen immer besser ins Spiel brachten die Begegnung mit 25:17, 25:18 und 25:17 relativ sicher nach Hause.

„Heute sah man deutlich, dass einigen Spielerinnen noch die nötige Erfahrung fehlt“, resümierte Inge Arendt. „Dadurch sind sie manchmal zu locker, manchmal zu angespannt. Unser junges Landesligateam mit einem Durchschnittsalter von 17,5 Jahren wird dies aber in den nächsten Spielen immer besser machen.“

Der nächste Heimspieltag der SG findet am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen statt. Gegner sind die SG Volley Alb und der SC Weiler/Fils. Parallel dazu spielt die SG II SVO II/TG IV in der A-Klasse gegen TSV Bad Saulgau und SV Hauerz.