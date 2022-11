Lehrkräfte der Jugendmusikschule geben ein Konzert

Maiko Ishiguro und Larissa Bohr-Chernjak, Lehrkräfte der Jugendmusikschule Ochsenhausen, geben am Samstag, 12. November, 18 Uhr, im Schrannensaal der Jugendmusikschule ein Konzert. Ishiguro ist Lehrerin im Fachbereich Querflöte, Bohr-Chernjak ist Lehrerin im Fachbereich Klavier. Bei dem mit „Recital für Flöte und Klavier“ überschriebenen Konzert erklingen Werke von André Caplet, Otar Taktakishvili, Christoph Willibald Gluck und Paul Taffanel.

Die aus Japan stammende Flötistin Maiko Ishiguro wuchs in Duisburg auf, absolvierte ihr Orchesterdiplom in Freiburg bei Robert Aitken, das Konzertexamen in Detmold bei Janos Balint und legte in Rom an der Accademia Santa Cecilia ein Aufbaustudium bei Andrea Oliva ab. Orchestertätigkeiten führten sie nach Sao Paulo (Brasilien) und Perth (Australien). Auch die Kammermusik sowie das Unterrichten von Schülern und Studenten war und ist ein wichtiger Bestandteil ihres Musikerdaseins. Nach fast zehn Jahren in Rom lebt sie heute in Isny, seit 2021 unterrichtet sie an der Jugendmusikschule Ochsenhausen.

Larissa Bohr-Chernjak ist diplomierte Pianistin und Pädagogin. Sie ist in der Ukraine geboren und lebt seit 2001 in Deutschland. Ihr erstes Studium im Hauptfach Klavier begann sie im Alter von 15 Jahren an der Staatlichen Fachschule für Musik in ihrer Heimatstadt Lutzk und schloss dieses als Diplom-Klavierpädagogin mit Auszeichnung ab. Dem folgte ein weiteres Studium im Hauptfach Klavier an der Staatlichen M. Lyssenko-Musikhochschule in Lwiw/Lemberg bei Prof. Maria Kruschelnytzka (Schülerin des legendären Heinrich Neuhaus, Moskau) und schloss ihr Studium mit dem roten Diplom mit Auszeichnung als Konzertpianistin ab. In Deutschland studierte sie Klavier bei Prof. Kristin Merscher und Kammermusik bei Prof. Tatevik Mokatsian an der Hochschule für Musik Saar/Saarbrücken. Seit 2001 lebt und arbeitet sie als Klavierpädagogin in Deutschland. Ihre Leidenschaft, neben dem Unterrichten, gilt der Kammermusik.