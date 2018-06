Laufspende hilft Durst zu stillen in der Region Lurpung

Nachdem die Schüler des Ochsenhauser Gymnasiums bei ihrem Spendenlauf im Vorjahr viele kleine Schritte gelaufen waren, steht im Kampf gegen die Dürre in Nepal nun ein großer an. Aus den Einnahmen der großen Benefiz-Aktion hat die Schülermitverwaltung (SMV) 8000 Euro an den Verein „Himalayan Projekt“ gespendet, um die Reparatur der völlig maroden Wasserversorgung in der Region Lurpung zu unterstützen.

„Wir freuen uns und sind stolz, dass wir eine richtig große Summe zur Verfügung stellen können“, sagte der Verbindungslehrer Matthias Kirsch. Der stolze Betrag zeige, dass viele Menschen auch mit geringen Beträgen gemeinsam Großes erreichen könnten. Beim Spendenlauf hatten, wie berichtet, fast 700 Schüler mehr als 6000 Kilometer im Herrschaftsbrühl zurückgelegt und für jede Runde bei Freunden, Verwandten und Firmen um Spenden gebeten.

Für Michael Höschele, den Gründer und Vorsitzenden des Hilfsvereins, ist die Spende ein Riesengeschenk. „Wir brauchen in dieser Region wirklich Unterstützung und die Sanierung der Wasserversorgung ist von entscheidender Bedeutung für die Menschen vor Ort“, sagte Höschele, der von Oberschwaben aus die Hilfe in der Gebirgsregion im nepalesischen Dschungel koordiniert.

Die einzige Zisterne für ein Gebiet so groß wie der Landkreis Biberach liegt am Ende einer langen Wasserleitung. Doch die habe diesen Namen eigentlich gar nicht verdient, berichtete Höschele. Nur wenn kein anderes Dorf an der Leitung Wasser entnehme, würde es in Lurpung aus dem Schlauch tröpfeln. Und selbst dann sammle sich in der Zisterne in einer Nacht gerade Mal das Wasser, um eine Stunde den Brunnen auf dem öffentlichen Platz in Betrieb zu nehmen.

68 Lecks gestopft

Das Geld helfe, die Sanierung im kommenden Winter nun endlich in Angriff nehmen zu können. Im Frühjahr hatten zwei Bauingenieure aus Nürnberg die elf Kilometer lange Leitung durch den Dschungel inspiziert, 68 Lecks notdürftig gestopft und ein Sanierungskonzept aufgestellt. Neben der Abdichtung der bestehenden Leitung ist wohl auch ein neuer Hochbehälter notwendig, weil der bestehende häufig überlaufe.

Am Gymnasium Ochsenhausen hofft die Schülermitverwaltung, dass die Reparatur der maroden Wasserleitung bald ähnlich erfolgreich wird wie das Projekt der ersten Spendenaktion des Gymnasiums vor zwei Jahren. Damals hatten die Ochsenhauser Jugendlichen, wie berichtet, einen Spendenlauf für den Bau einer Schule in Lurpung durchgezogen. Mit durchschlagendem Erfolg: Seit einem Jahr wird dort erfolgreich unterrichtet.