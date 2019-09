17 Einwohner des Ochsenhauser Ortsteils Laubach sind zu einem dreitägigen Treffen nach Sachsen gereist. Wie es in einem Bericht der Reisegruppe heißt, trafen sie sich dort mit weiteren Einwohnern verschiedener Orte mit dem Namen „Laubach“ und „Laubbach“: Insgesamt 146 Laubacher aus neun Laubachs versammelten sich im Teilort Laubach der Gemeinde Pristewitz im sächsischen Landkreis Meißen.

Die Gäste kamen aus Laubach/Diemelstadt, Laubach/Werra, Laubach/Hunsrück, aus der Stadt Laubach, Laubach/Grävenwiesbach, Laubach/Elsass, Laubach/Abtsgmünd, Laubbach/Ostrach und Laubach/Ochsenhausen. Sie alle wurden in dem Ort mit einem umfangreichen Kuchenbüfett begrüßt. Fast alle Einwohner des 102 Einwohner zählenden Örtchens waren mit der Vorbereitung und Durchführung dieses internationalen Treffens beschäftigt. Mit Strohpuppen, Fähnchen und Lichterketten an den Hausfassaden war der Ort liebevoll geschmückt. Es war das 27. Treffen dieser Art. Das nächste Treffen soll 2020 im schwäbischen Laubach-Abtsgmünd stattfinden.

Der Freitagabend begann mit einer Aufführung des Kindergartens „Laubacher Goldstücke“ mit den kleinsten Laubachern. Verschiedene Tanzgruppen des Gymnasiums und der Line-Dance-Formation Großenhain zeigten ihr Können, den restlichen Abend wurde in den verschiedenen Dialekten erzählt und diskutiert, schließlich hatte man sich ja ein ganzes Jahr nicht gesehen.

Am Samstagmorgen besuchten die Gäste mit dem Bus das Sächsische Feuerwehrmuseum in Zeithain. Dort begrüßte sie Birgit Kazala, Geschäftsführerin des Landesfeuerwehrverbands. Museumsleiter Siegfried Bossack führte die Gruppe durch die deutsch-deutsche Feuerwehr-Geschichte. Im Museum befindet sich auch eine fahrbare Feuerwehrleiter von 1918 der Firma Lieb aus Biberach. Ein weiterer Bus besuchte in Großenhain das „Fliegende Museum“ und den Bunker von M. Reichel auf dem Flugplatz. Weiter gab es eine Gemeinderundfahrt, begleitet von Bürgermeisterin Ute Gajewi mit kurzen Führungen in der Tierkörperbeseitungsanstalt Lenz und im Bauernmuseum in Gävernitz.

Nach dem Mittagessen in der Festhalle machten die Gäste einen Ortsrundgang. Der Meißener Landrat Arndt Steinbach weihte einen Grenzstein mit einer Laubach-Wegweisertafel ein. Der Landrat betonte, dass mit solchen Treffen durch das Kennenlernen der jeweiligen Lebensräume die innerdeutsche und europäische Verständigung ausgebaut und erhalten werde. Der Mitteldeutsche Rundfunk widmete dem Laub(b)ach-Treffen einen Bericht. Anschließend wurden auf den Höfen des Ortes verschiedene Aktionen angeboten und es konnten selbst gemachte Leckereien probiert werden, zudem konnten die Gäste die Agrar GmbH in Kmehlen und einen Milchhof in Diera besichtigen.

Lob vom Landtagsabgeordneten

Der Sonntag begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche in Wantewitz. Anschließend spielte das Blasorchester Wacker-Chemie-Nünchritz zum Frühschoppen. Bei der Übergabe des Gastgeschenks, einer Gartenbank mit Widmung aller Laubacher und Laubbacher, beglückwünschte Landrat Arndt Steinbach und der Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer (CDU) alle Teilnehmer zu diesem einzigartigen Treffen. Dieses Zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Regionen täte gerade in unserer heutigen schnelllebigen Zeit auch Europa gut, das Treffen der Laubacher sei ein kleiner Baustein dazu. Landrat Arndt Steinbach überreichte an alle Vertreter der einzelnen Laubachs und Laubbachs eine kleine Meißen-Medaille.