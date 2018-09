Laubacher Sänger erkunden sagenumwobene Felsen

Der Laubacher Kirchenchor hat einen zweitägigen Ausflug an den Rhein unternommen. Dabei erlebten die Teilnehmer einen Loreleyfelsen in bengalischer Beleuchtung.

Die Hinfahrt im Reisebus führte die Ausflügler zum „Rheinknie Bingen“ nach Oberwesel. Dort besuchten die Laubacher Chormitglieder mit ihren Begleitpersonen den Weinmarkt auf dem Marktplatz. Am Abend startete das gebuchte Motorschiff „Boppard“ in Oberwesel mit der Gruppe nach Bacharach, wo es wendete, um dann durch das Filetstück des Welt-Erbe-Gebietes „Oberes Mittelrheintal“ vorbei an den im Rheinbett liegenden, sagenumwobenen Felsen der „sieben Jungfrauen“ und der Loreley zu fahren.

Nach Einbruch der Dunkelheit sammelten sich 45 Sonderschiffe auf dem Rhein, suchten ihren Standort und formierten sich zum Korso. Nun erstrahlte der Loreleyfelsen in bengalischer Beleuchtung. Es ertönten Böllerschüsse und die Schiffe fuhren im Konvoi nach Oberwesel zurück. Eröffnet wurde die „Nacht der tausend Feuer“ mit einer Begrüßungsrede der „Weinhex“. Danach strahlten viele Scheinwerfer das historische Stadtbild Oberwesels an. Unter anderem erschienen die noch in großen Teilen stehenden mittelalterlichen Ringmauern mit ihren Stadttürmen, darunter der Ochsenturm, die Schönburg oberhalb der Stadt, die beiden Stiftskirchen, die Martinskirche und die Liebfrauenkirche, sowie die auf die Stadtmauer gebaute Wernerkapelle in bengalischer Beleuchtung. Schließlich verwandelte ein mit Musik untermaltes Brillant-Feuerwerk den Himmel über Oberwesel in ein Meer von Lichtern.

Größtes Weinfest der Welt besucht

Am zweiten Ausflugstag stand der „Wurstmarkt“ zu Bad Dürkheim am Rande des Pfälzer Waldes auf dem Programm. Der „Wurstmarkt“ ist das größte Weinfest der Welt. Seinen Namen verdankt er einem mittelalterlichen Brauch, bei dem Wallfahrer unter einer Brücke mit Würsten versorgt wurden.

Wo einst die Brücke stand, findet alljährlich ein fast zweiwöchiger Jahrmarkt mit rund 290 Schaustellern und Gastronomiebetrieben für 600000 Gäste statt. Außer dem Rummelplatz war die Besichtigung des Gradierbaus, eine 330 Meter lange Saline sowie der Besuch des Dürkheimer Fasses, das 1,7 Millionen Liter Wein aufnehmen kann, eine lohnenswerte Abwechslung.