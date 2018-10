„Wir sind alle Laubacher“ , unter diesem Motto haben sich in diesem Jahr zum 26. Mal Bewohner aus zum Laubach getroffen. Gastgeber war das 280 Einwohner zählende Dorf Laubach im Elsass, am Rand der Nord-Vogesen. Aus Ochsenhausen- Laubach reisten 17 Teilnehmer zu einem dreitägigen Besuch an.

Am Freitagmorgen um zehn Uhr ging es mit einem Kleinbus, einem Wohnmobil und zwei Pkw in Richtung Elsass los. Am Nachmittag erreichte die Gruppe den Ort und wurde mit Kaffee und Kuchen in der Sporthalle begrüßt. Danach bezogen die Teilnehmer ihr Quartier. Nach Begrüßung wurde das Wiedersehen später am Festplatz mit netten Gesprächen und Musik gefeiert. Die Gastgeber hatten einen Holzofen angefeuert, aus dem Elsässer Flammkuchen aufgetischt wurde.

Neun Laubachs aus Deutschland waren angereist, insgesamt rund 194 Teilnehmern dazu drei Teilnehmer aus Texas. Ein Glück für die überwiegend deutschen Gäste war, dass man sich auf Deutsch unterhalten konnte. „Noch“, wie Ortsbürgermeister Jean-Lois Klipfel bei seiner Begrüßung darstellte. Die Besonderheiten des Elsasses würden nicht gefördert und die deutsche Sprache werde von vielen Jugendlichen nicht mehr gelernt. Deshalb sei es wichtig, dass mit solchen Treffen durch das Kennenlernen der jeweiligen Lebensräume die europäische Verständigung erhalten und ausgebaut werde.

Am nächsten Morgen wurde mit einem Bus zur Besichtigung des Ölmuseum und Bunkeranlagen in Merkwiller-Pechelbronn gefahren. Pechelbronn war der erste Ort in Europa, an dem Erdöl gewonnen wurde. Die noch heute aktive Erdpechquelle ist seit 1498 belegt und gab dem Ort den Namen: „Pech-Brunnen“. Die kommerzielle Nutzung begann 1735 und endete 1970.

Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der gut gefüllten Kirche, mitgestaltet vom Kirchenchor. Danach folgte der Frühschoppen auf dem Festplatz mit dem Fanfarenzug. Zum Abschluss wurde bekannt gegeben, dass das nächste Laubachtreffen vom 14. bis 16. Juni in Pristewitz in Sachsen stattfindet.