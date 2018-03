Je nach Schnee- und Wetterlage bietet die Gruppe „Spurwechsel“ am Mittwoch, 21. Februar, eine Langlauf-Ausfahrt an. Das Ziel wird kurzfristig gewählt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportheim Ochsenhausen.

Es sollten Langlauf-Kenntnisse und eine Kondition für eine Laufzeit von gut zwei Stunden vorhanden sein. Eine Einkehr ist vorgesehen, die Heimkehr wird gegen 17 Uhr sein. Auskunft am Vorabend bei Sieglinde Baumgardt, Telefon 07352/2647.