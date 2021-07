Landkreis unterstützt die Landesakademie

Die Corona-Pandemie hinterlässt im Haushalt der Landesakademie für musizierende Jugend Baden-Württemberg in Ochsenhausen Spuren. Nach der Umsetzung von Sparmaßnahmen, Kurzarbeit und der Auflösung von Rücklagen verbleibt für das Jahr 2020 ein Defizit in Höhe von 327 000 Euro für die Landesakademie. Das teilt die Pressestelle des Landkreises mit.

Der Verwaltungs-und Finanzausschuss des Landkreises Biberach hat nun in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einstimmig zur Deckung dieses Defizits dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgeschlagen, sich mit einem Zuschussanteil von 15 000 Euro von Seiten des Landkreises zu beteiligen.

Landrat Dr. Heiko Schmid betonte: „Mit diesem Betrag für 2020 leisten wir unseren Beitrag, der Landesakademie über diese schwierige Zeit hinweg zu helfen.“ Den Großteil der fehlenden Summe stellt das Land Baden-Württemberg über den Nothilfefonds mit rund 219 000 Euro zur Verfügung. Rund 70 000 Euro Zuschuss stammen aus dem Sonderprogramm der Bundesvereinigung kultureller Kinder- und Jugendbildung. Voraussetzung für diese Hilfen ist, dass sich auch die Mitstiftungsträger Stadt Ochsenhausen und Landkreis Biberach am Abmangel beteiligen. Die Stadt Ochsenhausen hat einen entsprechenden Beschluss über rund 7500 Euro im Gemeinderat bereits gefasst.

Die Stiftung Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg wurde 1986 in Ochsenhausen gegründet. Stiftungszweck ist die Stärkung der musisch-kulturellen Kräfte bei der Erziehung der Jugend und der Betreibung der Landesakademie im ehemaligen Kloster Ochsenhausen. Der Landkreis beteiligt sich jährlich mit einem Anteil an den laufenden Betriebskosten. Dieser ist im Haushaltplan 2021 in Höhe von 63 500 Euro vorgesehen.