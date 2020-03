Die Mädchenmannschaft vom Gymnasium Ochsenhausen ist Landesmeister im Tischtennis geworden. Die Mädchenmannschaft WK IV des Gymnasiums mit Ina Huchler, Alissa Jerg, Pauline Merk, Lilly Richter und Lara Kübler aus den Klassen 5 und 6 hat vergangene Woche in Güglingen gespielt. In zwei Gruppenspielen besiegten sie die Mannschaft der Heimschule Lender Sasbach und das Team der Realschule Crailsheim mit je 5:0-Siegen und gewannen so die Landesmeisterschaft bei „Jugend trainiert für Olympia“.

Foto: Nicole Kübler