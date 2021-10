Landesjugendchor tritt in Ochsenhausen auf

Am Freitag, 5. November, findes das Konzert des Landesjugendchors Baden-Württemberg im Bibliothekssaal Ochsenhausen statt.

”Und ich hörte eine Stimme vom Himmel” ist der Titel einer Motette von Herzogenberg und steht als Motto über dem gesamten Konzert, dessen Werktexte sich vornehmlich mit der Zwiesprache zwischen dem Menschen und Gott befassen.

Seit 1979 haben junge Sängerinnen und Sänger in Baden-Württemberg die Möglichkeit, neben ihren Tätigkeiten in anderen Chören im Landesjugendchor auf hohem Niveau anspruchsvolle Chorarbeit zu erleben. Die zwischen 15 und 25 Jahren alten Sängerinnen und Sänger kommen aus Schulchören, Jugendkantoreien und Hochschulchören des Landes und treffen sich in den Pfingst- und den Herbstferien für jeweils eine Woche.

Nach der diesjährigen konzentrierten Herbstprobenphase an der Landesakademie wird unter der Leitung des Stuttgarter Chordirigenten Denis Rouger das Programm zuerst in Ochsenhausen und danach in Schwäbisch Hall und Konstanz erklingen. Der Landesjugendchor singt unter der Leitung von Denis Rouger, an der Orgel ist Marius Mack zu hören. Der Eintritt ist frei. Ab 18 Uhr ist der Bibliothekssaal geöffnet, es gibt freie Platzwahl.