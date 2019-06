Landesakademie: Jürgen Kling ist neuer Geschäftsführer

Jürgen Kling tritt am Freitag, 21. Juni, die Stelle als Geschäftsführer an der Landesakademie an. Dies teilt die Landesakademie mit. Jürgen Kling vertritt Brigitte Sonntag während ihrer Elternzeit als Geschäftsführer. Der aus Steinhausen stammende Kling war zunächst bei der Kreissparkasse Ochsenhausen und danach bei der EnBW in Biberach tätig. Er sei somit „für die Herausforderungen an der Landesmusikakademie bestens gerüstet“, schreibt die Akademie in ihrer Mitteilung.